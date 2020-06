Rodolfo Pizarro revela que Antonio Carlos Santos es su juguete. El parón que ha tenido el futbol mexicano, ocasionado por la pandemia de COVID-19, no ha estado exento de momentos polémicos y picantes. Tal vez una de las rivalidades más importantes de este momento no esté en los campos de juego, sino en las redes sociales, arena que ha albergado más de una pelea virtual entre Rodolfo Pizarro y Antonio Carlos Santos.

El jugador de Inter de Miami reveló en una conversación que tuvo Oswaldo Alanís, su ex compañero en Chivas, la razón por la que discute seguido con la otrora estrella de América. Pizarro aseguró que tiene como ‘hobby’ molestar al ‘Negro’ cuando está aburrido y mencionó que es su “juguete”.

Rodolfo Pizarro reveló el motivo de las constantes 'peleas' con el Negro Santos 😱https://t.co/6P8XlsWVoY — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 3, 2020

“Yo no le tengo odio al Negro (Antonio Carlos) Santos. Yo le contesto para picarlo. Yo no me molesto, juego con él, es mi juguete cuando estoy aburrido. No tengo nada que hacer digo: a ver ‘Negrito’, ven, di algo, te contesto para que tengas algo que hacer”, declaró el ex elemento de los Rayados de Monterrey.

Asimismo, el ‘Joker’ indicó que Antonio Carlos Santos no es feliz en su vida y expresó que esto se debe a que no “ganó tantos títulos” como jugador profesional. Por último, el elemento de Miami aseveró que el Negro y él “juegan al mismo nivel”.

Rodolfo Pizarro le contesta a la leyenda del América para entretenerse. 😅https://t.co/XgSTMIRl0B — Futbol Picante (@futpicante) June 3, 2020

“Ya hace sus comentarios en mala fe, él no es feliz porque a todo le ve lo negativo. Él está enojado porque no sé si no supo administrar su dinero o no ganó tantos títulos y está enojado que ahorita paguen más. Si me critica Hugo Sánchez que jugó en el Real Madrid y ganó lo que ganó, lo entendería porque me puede criticar por lo que ganó, pero ese señor pasó por 9 equipos, destacó en 1 y jugamos al mismo nivel, no es como que él jugara una Champions”, concluyó.

