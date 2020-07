Rodolfo Pizarro resalta plan de seguridad en el regreso de la MLS. A un par de días del inicio del torneo ‘MLS IS BACK’, organizado por la Major League Soccer (MLS), Rodolfo Pizarro, jugador de Inter de Miami, habló sobre el ambiente que se vive previo a la reanudación del futbol estadunidense. El ‘Joker’ aseguró que se siente “seguro” gracias a las medidas que ha tomado la Liga y descartó que exista riesgo de contraer COVID-19 si se sigue al pie de la letra el plan sanitario empleado.

"I personally feel safe. MLS has taken all the proper protocols" (translated from Spanish)

