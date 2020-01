R¿Rodolfo Pizarro llega a Chivas? Pese a que Ricardo Peláez habría sentenciado que no habría más refuerzos, el regreso de Rodolfo Pizarro ilusiona a la afición de las Chivas.

De acuerdo a Contraataque Deportivo, el programa de Rodolfo Vargas, Luis Garcia, Christian Martinoli y Antonio Rosique, Chivas estaría muy cerca de repatriar a Rodolfo Pizarro.

A la par, el Universal aseguró que el talentoso jugador estaría a solo una firma de regresar con el Rebaño Sagrado. La fuente señala que ambas directivas ya se habrían reunido alcanzando un acuerdo. El arreglo sería un préstamo por los próximos seis meses.

El único detalle por arreglar sería el sueldo de Rodolfo Pizarro, quien no planea percibir menos que lo que se embolsaba en La Pandilla.

Sin embargo, pese a tanto rumor que circula en las redes sociales, Karina Herrera, periodista de TUDN, aseguró que Pizarro no regresa.

“No, no viene a Chivas”, tuiteó la ‘Chapis’ cuando le fue consultado el rumor.

NO, NO VIENEN A CHIVAS!!! https://t.co/e5mGopDAQL

Antes de afirmar algo, me aseguro de INVESTIGAR, hoy alguien del Club Monterrey me dijo que NO VIENE PIZARRO, ustedes son libres de creer a quien quieran! Saludos! https://t.co/njhh2Z1VyP

— Karina Herrera (@chapis_herrera) January 2, 2020