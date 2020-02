Rodolfo Pizarro es presentado con Inter de Miami. Inter de Miami anunció oficialmente el fichaje de Rodolfo Pizarro, casi una semana después de haber cerrado su contratación. El ex jugador de Monterrey fue presentado a través de las redes sociales; y aseguró que llegó al nuevo equipo de la MLS con el objetivo de levantar el título de esta liga.

Bienvenido, @Rpizarrot!

The 26yr old Mexican midfielder joins #InterMiamiCF as our second Designated Player for the 2020 season.

