Rodolfo Pizarro apoya a Carlos Vela de no jugar el torneo ‘MLS is Back’.

El delantero del Inter de Miami habló sobre la baja de su compatriota para el torneo relámpago en Orlando.

Carlos Vela anunció que no jugará en el torneo MLS is Back en Orlando por precaución, ya que prefiere no arriesgar a su familia durante la pandemia por el coronavirus.

“Lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa. Voy a extrañar al grupo pero los estaré apoyando desde la distancia”, dijo el atacante mexicano.

Horas después, Rodolfo Pizarro expresó el apoyo hacia la decisión del 10 del LAFC, quien logró 33 goles en la temporada 2019 de la MLS.

“Es una decisión personal. Es el nacimiento de su hijo, creo que hay justificación en eso y no pasa nada. Estoy comprometido. Estoy pensando en lo que se viene con mi equipo”, apuntó el atacante del Inter Miami CF.

El exjugador de las Chivas y el Pachuca debutará el próximo 8 de julio contra el Orlando City.

Por su parte, el equipo angelino declaró que entiende la decisión del MVP de la pasada temporada y que lo esperarán tras finalizar la etapa de preparación.

“Hemos tenido varias conversaciones con Carlos durante este proceso y entendemos su situación y la importancia de que se quede en casa con su familia”.

“Apreciamos el apoyo de la liga, y esperamos contar con Carlos al regresar de Orlando para disputar el resto de la temporada”, expresó el equipo angelino.

