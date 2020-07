Rodolfo Pizarro anota y se frustra por derrota del Inter Miami.

Con impotencia y frustración, Rodolfo Pizarro y Diego Alonso, jugador y entrenador del Inter Miami hablaron sobre los errores que le costaron al equipo los tres puntos y quizá la clasificación a la siguiente ronda en el torneo MLS is Back tras perder nuevamente en la ronda de grupos , ahora contra el Philadelphia Union.

Rodolfo Pizarro fue contundente: “Es frustrante obtener resultados que no hemos merecido. Queda trabajar, vamos bien, ningún equipo nos ha pasado por encima, han sido errores tontos”.

“Por desconcentraciones dejamos ir tres puntos, la culpa es de todos, debemos estar más preparados para lo que viene. Cerrar bien el torneo y ganando creo que podemos clasificar”.

El atacante mexicano dijo que no han sabido definir las oportunidades de gol y que las derrotas han sido más por culpa del equipo que por aciertos del rival.

Para Diego Alonso, entrenador del Inter Miami destacó la buena actuación de su equipo, aunque dijo que deben erradicar errores para ganar sus próximos partidos.

“Generamos muchísimas ocasiones de gol, fuimos dominantes del partido y enfrentamos a un rival que aprovechó nuestros errores”.

“Cuando un equipo juega mal, debe empatar y cuando juega muy bien como hoy, debe ganar”. comentó en conferencia de prensa.

Finalmente el entrenador también llamó a la concentración, visiblemente molesto por el resultado del encuentro, dentro del campo. Pero recalcó que había cosas que se debe hablar internamente con el equipo y no exponer a sus jugadores en público.

