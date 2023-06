Rodará de nuevo.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Este viernes comienza otro más de los torneos de nuestro fútbol mexicano, uno que, por la simultaneidad con la Copa Oro, no arranca con todas las plantillas completas. Uno que verá algunos nuevos timoneles y que deja sin excusas a los bomberos que llegaron a la mitad de la campaña pasada, dado que ya tuvieron tiempo de planear y estructurar sus proyectos. Uno que estrenará formato de reclasificación; estrenará la liga, claro, porque es una copia exacta del Play-Inde la NBA. Uno que, aún siendo más de lo mismo, se siente fresco.

Cuando hablo de bomberos, por supuesto que me refiero a dos casos puntuales: Ricardo Ferretti y Antonio Mohamed. Ambos sacaron a los equipos que llegaron, Cruz Azul y Universidad Nacional respectivamente, de lo más bajo de la tabla, pero el tiempo y los recursos no alcanzaron para conseguir resultados de verdadero valor. Ahora, los dos con trabajo de pretemporada y refuerzos de su confianza, tendrán que entregar algo que vaya alineado a lo que significa tener en el banquillo al Tuca y al Turco, y por supuesto, a la importancia de las instituciones que dirigen. En La Noria es una urgencia regresar al protagonismo y Los del Pedregal ya no deben conformarse con tan poco, como lo han hecho los últimos años.

En general, veo un semestre de retos y evaluación para varios entrenadores. André Jardine no la tendrá fácil y habrá que cumplirle a una afición que se siente cada vez más irrespetada por su directiva, una afición que sólo acepta el título. Ignacio Ambriz poseerá el plantel más corto desde que llegó a Toluca, perdió referentes en todas sus líneas y así buscará mantener a los Diablos compitiendo en el nivel que corresponde. Miguel Herrerá deberá cumplir con la misión de sacar a Tijuana del hoyo en el que se encuentra desde hace varios años, algo en lo que él mismo fracasó fuertemente el torneo pasado. Y quiero ver si Robert Dante Siboldi puede demostrar que el último campeonato liguero de Tigres no fue una cuestión de circunstancias, porque el único momento en el que Siboldi tuvo unos Tigres convincentes fue cuando levantaron el título.

Ya sabemos qué equipos son los estelares, los competitivos y los de relleno. Eso no cambia. Me gustaría pensar que alguno del último grupo dará el salto de calidad para hacer un cambio, pero no es realista. Estos cuadros tienen diez altas y diez bajas, sin que signifique una mejoría verdadera. Los nombres cambian, pero juegan lo mismo y aspiran a lo mismo.

Y en medio de todo esto, tendremos la Leagues Cup. Impuesta, inventada y con mala organización de fechas, pero habrá que disputarla. Sobra decir que es tarea obligatoria que se la lleve un club mexicano, ya con los papelones a nivel selección y la Concachampions que perdieron los Pumas el año pasado ha sido mucho ceder ante los norteamericanos.

Rodará de nuevo nuestro balón y el primer día de la temporada lo hará en la Ciudad de México, Mazatlán y Tijuana. Ya era tiempo.

