Rocky Marvin despide personaje de Mini Histeria.

Una nueva era inició en la carrera sobre los cuadriláteros para el veracruzano Rocky Marvin, quien destapó ante los medios de comunicación su personalidad como personaje de AAA.

Agradecido con la oportunidad brindada hace más de 20 años por el fundador de la Caravana Estelar, Antonio Peña; el gladiador se despojó de la máscara que portó en el róster de la empresa, conocido como Mini Histeria.

“Quiero agradecer a la empresa AAA, al señor Antonio Peña creador de la empresa, que en paz descanse. Sin conocerme, me dio la oportunidad de trabajar con él 5 años; un señor en toda la extensión de la palabra; que se daba el tiempo de atenderte. Hoy lamentablemente ya no está, la división Mini está perdida, está desapareciendo y ellos tendrán sus motivos. Hoy estoy con ustedes porque renuncié a AAA, di las gracias en AAA, dejo este personaje que porto como Mini Histeria y el personaje de Mini Clown que porté por cuatro años, como mascota de los Psycho Circus”, dijo el menor de la Dinastía Marvin, acompañado de su hermano, el internacional Ricky Marvin.

Aseguró también que por respeto a los propietarios de la imagen que portó por más de 13 años, pone en manos de los directivos, el destino que deban tomar. “No me gusta morder la mano que me dio de comer, mi familia me ha enseñado así; creo que se cumplen ciclos en la vida, y mi ciclo ha terminado, Mini Clown y Mini Histeria me dieron de comer, le dieron mucho a mi familia, por eso es que los entrego a la empresa, sin crear algún conflicto”.

A partir de ahora, el ex monarca Mini de la Caravana Estelar, pasa a las filas independientes de los cuadriláteros mexicanos. Integrándose a la Cueva del Dragón, promotora que amplía sus horizontes, teniendo a la Dinastía Marvin, con Ricky y Rocky, como una pareja que buscará retos ante los mejores del país.

