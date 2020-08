Roberto Osuna se sometería a una operación Tommy John. De acuerdo a un reporte de la televisora KRIV-TV, Roberto Osuna se dirige al quirófano, tras confirmarse que sufrió un desgarre de los ligamentos de su codo derecho. El cerrador de los Astros de Houston se someterá a una operación ‘Tommy John’ y se perderá el resto de la temporada 2020 de Grandes Ligas y gran parte del próximo año.

“No se ve realmente bien. (Roberto Osuna) tuvo una resonancia magnética ayer. Está en nuestras oraciones y en nuestros pensamientos. La realidad es que probablemente no sean buenas noticias”, expresó Dusty Baker, manager de Houston, sobre las últimas novedades en torno al taponero mexicano.

