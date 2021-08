“Roberto Matosas: “Tener conversaciones honestas”. Con la gente es parte de ser un adulto”.

Zoe Krislock , la directora ejecutiva de MiniLuxe, compartió poderosos consejos profesionales y conocimientos sobre el liderazgo en mi última entrevista “Art of Leading”.

P. ¿Cuáles fueron sus primeras influencias importantes?

R. Crecí en el sur de California y en el fondo era un niño de la playa. Siempre que no estaba en la escuela, practicaba algún deporte. Siempre quise ganar, pero era más la competencia lo que amaba. Apliqué esas lecciones en mi carrera empresarial. Es la emoción de la victoria, la agonía de la derrota, esfuérzate hasta que te duela, e incluso si no sabes qué diablos estás haciendo, inténtalo.

P. ¿De dónde vino eso?

R. Les voy a dar mucho crédito a mis padres. Siempre dijeron que si te propones algo, probablemente puedas lograr lo que quieras. Nunca hubo límite para ninguna de mis locas ideas. Mi mamá me llamó la chica con 32 pasatiempos porque solo soy una persona curiosa. Nunca dijeron simplemente detente y quédate con una cosa.

P. ¿Estuvo en roles de liderazgo al principio?

R. Probablemente solo porque pensé que era un líder. Tengo opiniones. Si tiene una opinión, la gente generalmente piensa que es un líder. Pero a una edad más joven, tener opiniones no siempre me sirvió bien. Aprende a manejar ese estilo a medida que avanza por la vida.

P. ¿Cuáles fueron los puntos de inflexión clave que influyeron en su estilo de liderazgo al principio de su carrera?

R. Uno de los grandes fue cuando trabajé internacionalmente para Nike. Es una maravillosa prueba de liderazgo cuando no habla el idioma local. No puedes “mandar” a nadie alrededor, por así decirlo, así que es mejor tener un enfoque humano y una sonrisa, y ser claro sobre el gran objetivo y por qué es importante. Y como no puedes hablar el idioma, tienes que confiar y delegar el trabajo.

Es una maravillosa prueba de liderazgo cuando no habla el idioma local.Eso me enseñó a empoderar a los equipos: “Aquí hay una gran idea. Ahora ayúdame a descubrir cómo vamos a hacer que suceda “. He trabajado en 14 países diferentes con 14 idiomas diferentes, y siempre fue la misma historia. Me pregunto cuánto tiempo me habría tomado aprender esa lección si hubiera trabajado en Estados Unidos durante toda mi carrera.

P. ¿Qué músculos de liderazgo desarrolló durante la pandemia que espera sacar adelante?

R. Siempre he sido un líder bastante transparente. Cuando se produjo la pandemia, tuvimos que despedir a 500 personas en siete días. Fue como si una puerta me golpeara en la cara y nos quedaran siete personas, y cada uno ganaba un tercio de su paga. Solo miré dentro y pensé, ¿cómo vamos a superar esto?

Empecé a liderar con más humanidad. ¿Qué necesita la gente a esta hora, este día, esta semana? Me volví súper auténtico, incluso más de lo que ya era. Le di a la gente el espacio para estar feliz, triste, nerviosa y para que yo declarara: “No tengo idea de cómo solucionar este problema en particular”. Eso no es algo que debas decir como líder, pero tenías que hacerlo en ese momento porque esa era la verdad absoluta.

A medida que pasaba el tiempo, se trataba de escuchar y predecir. Qué necesita la gente y qué piensa la gente, y tuve que hacer algunas conjeturas sobre lo que sucedería en el futuro. Así que tenga un Plan A, B y C. La gente preguntó: “¿Cómo sabe que va a funcionar?” Dije: “No lo sé, pero ¿qué vamos a hacer, sentarnos aquí y esperar a que alguien nos diga cómo hacer algo? Tenemos que hacer algo. Voy a competir adivinando qué va a pasar en el futuro “.

Fue un juego de progreso versus perfección.

Así que aprendes esa lección sobre no te preocupes por las cosas pequeñas. No había sudor en nada que realmente no importara. Fue un juego de progreso versus perfección. Soy una persona directa, orientada a objetivos y que se preocupa por las personas, probablemente en ese orden. Todavía estoy orientado a los objetivos, pero aprecio más que ahora tomarme el tiempo para ser amable y empático puede ayudar a cambiar la trayectoria de alguien.

P. ¿Cómo contratas? ¿Cuáles son los factores X que busca en los candidatos a un puesto de trabajo?

A. Quiero escuchar pasión. Quiero escuchar que eres un jugador de equipo. Además. Quiero entender cuál crees que es la diferencia entre el progreso y la perfección, y quiero que creas en el sueño y que serás una parte valiosa para lograrlo.



Dependiendo de su respuesta, podría pedir más detalles. Cuénteme acerca de un momento en el que no estuvo de acuerdo con un miembro del equipo y cómo resolvió eso y cómo fue la relación después. No espero que la gente se lleve siempre bien, pero hay una capacidad adulta para trabajar y mucha gente no tiene capacidad adulta.



Tener conversaciones honestas con la gente es parte de ser un adulto, y mucha gente no cree en eso en estos días. Quieren que les resuelva sus problemas y no voy a hacer eso. Tienes que rendir cuentas y ser responsable, y estoy escuchando en una entrevista si tienen esas cualidades.

P. Me gusta esa frase, “Capacidad de trabajo de los adultos”.

R. Hay muchas tonterías por ahí. No quiero saber nada de tu madre. No quiero oír que alguien no te trate bien. Si no te tratan bien, pregúntale a la persona por qué no te trata bien. Así es como funciona en la vida.

Mi objetivo todos los días es tener una organización respetuosa. Eso no significa que debas estar de acuerdo. Significa que debes ser respetuoso y creo que los mejores equipos son como las familias italianas en la cena. Hay un poco de gritos, un poco de desacuerdo, pero al final del día, todos están muy contentos entre sí y se quieren. En un entorno pequeño, eso es muy importante.

P. Establecer ese tono para el equipo como líder es un acto de equilibrio complicado.

R. Debe tener la confianza para poder dejar que la mesa se salga de control y saber que puede volver a recuperarse. Y se trata de no sentir que tienes que hablar todo el tiempo durante las reuniones. Y luego, si alguna vez se calienta, interviene y le recuerda a la gente: “Oye, mantengamos la cena, no el estadio”. A veces me siento árbitro.

Como líder, debes sentirte cómodo dejando que las personas de libre pensamiento se vuelvan un poco locas. Algunos temas necesitan avivar su propio fuego. Tienes que dejar que lleguen por su cuenta.

P. ¿Cuál es el consejo de mentoría más común que le da a la gente?

A. Tienes que tener confianza; tienes que ser fiel a quien eres. Cuando la gente pasa a un nuevo rol, les digo: “Tienes esto. Hay una razón por la que estás ahí. Asegúrese de tener confianza en quién eres y de ser quién eres “. Si eres auténtico y has hecho el trabajo, todo lo que necesitas hacer es presentarlo con tu estilo personal.

Así que sé tu yo auténtico y, en segundo lugar, no beses el trasero de nadie. Porque cuando la gente sale adelante haciendo eso, no me agradan. Si eres bueno, no deberías tener que hacerlo, especialmente si eres mujer.

Tienes que ser fiel a quien eres.Como mujer que ha trabajado muy duro para llegar a donde estoy, ver a otra mujer conseguir un papel porque ha aspirado a un nivel superior es la cosa más mortificante que he visto en mi vida. Y hay suficientes mujeres en roles más altos ahora que no es necesario que lo haga. Puedes pedirle a un amigo que te ayude.

Hay suficiente espacio para todos nosotros, así que no tienes que pisar a nadie y no tienes que besarle el culo a nadie. Eso no significa que no debas aprender de las personas y respetarlas. Pero es tan evidente que cuando la gente lo hace, quieres preguntarles, ¿eso ya duele?

Fuente: Publicado el 18 de agosto de 2021

Adam Bryant, El arte de liderar.

