Roberto Matosas: Posicionarse para ganar de Robert Glazer. Hace unas semanas, tuve la oportunidad de escuchar al presidente de los Boston Celtics, Rick Gotham, dar una presentación sobre la estrategia y la filosofía de la organización para ganar.

Todo equipo deportivo profesional quiere ganar, idealmente todos los años, aunque sepa que eso no es realista ni posible.

Una de las ideas más interesantes que compartió Gotham fue que los Celtics se dieron cuenta de que hay una cierta cantidad de suerte y sincronización involucrada en ganar. Para alinearse con esto, su objetivo declarado es “ponerse en posición de ganar cada año”. Esto incluye, entre otros factores, contratar bien, formar el equipo adecuado y administrar los topes salariales (finanzas).

Sus perspectivas me hicieron pensar en cómo este principio de ponerse en una posición para ganar cada año podría verse en un individuo u organización. Aquí hay cinco bastante universales que se me ocurrieron.

1. Construya el equipo adecuado: el éxito de cualquier organización o individuo comienza con rodearse de las personas adecuadas: personas que comparten sus valores y / o visión y en quienes usted confía. Por el contrario, las personas que te deprimen a ti oa tu empresa son vampiros de energía y tienen que irse.

2. Practique más: los atletas profesionales practican al menos 10 veces más de lo que realmente juegan. Este mismo enfoque se aplica a muchos aspectos de la empresa, como dar un discurso. Sé por experiencia de primera mano (y mucha formación profesional) cuánto mejor es un discurso cuando se practica varias veces antes de ser pronunciado. Por ejemplo, practiqué mi reciente charla TEDX más de 100 veces e incluso practiqué en el escenario.

3. Mantenga la flexibilidad y la disciplina: En los deportes, hay situaciones en las que es fácil impacientarse y simplemente “intentarlo”, como intercambiar o contratar jugadores caros con contratos a largo plazo. Tales decisiones pueden cargar al equipo con obligaciones a largo plazo y costarles valiosas selecciones futuras del draft. Del mismo modo, en los negocios y en la vida, se le presentarán nuevas oportunidades brillantes con regularidad. Si bien es emocionante, la decisión más disciplinada podría ser mantener el rumbo y no hipotecar el futuro por el presente para que tenga la flexibilidad de actuar de manera oportunista. Por ejemplo, si constantemente acumula deudas con la tarjeta de crédito y gasta más de lo que gana, es posible que no pueda comprar la casa de sus sueños cuando esté disponible a un precio excelente. La clave de los golpes de suerte suele estar más bien preparado y posicionado que en el kismet.

4. Manténgase saludable: Imagine un equipo de baloncesto formado por jugadores con poca energía, con sobrepeso y agotados. ¿Qué tan emocionante sería ver eso? Lo mismo ocurre con nuestra vida y nuestro negocio. Para ser un jugador A, primero debes cuidar el vehículo que te lleva por la vida: tu cuerpo. Demasiados de nosotros comemos mal, no hacemos suficiente ejercicio, tenemos poco sueño y estamos demasiado estresados. Los datos muestran claramente que no tomamos buenas decisiones cuando estamos cansados ​​y estresados. Es difícil estar a la altura de las circunstancias en cualquier situación personal o empresarial cuando no se siente al 100%.

5. Enfoque: Un equipo necesita decidir en qué dirección quiere ir en su temporada. ¿Es reconstruir para ganar en el futuro o intentar ganar ahora? De manera similar, las personas que distribuyen su energía en una docena de direcciones diferentes rara vez se encuentran ganando en una de ellas. El éxito o la victoria no se trata de estar ocupado. Se trata de definir lo que es más importante y dirigir el 80% de la energía de su individuo o empresa hacia esa dirección. Los grandes ganadores no suelen ser coberturistas; tienden a enfocarse con láser en una estrategia o dirección determinada.

Como los equipos deportivos profesionales, no siempre ganamos en la vida o en los negocios, a pesar de nuestros mejores esfuerzos.

Sin embargo, me atrevería a adivinar que las personas y empresas que usted conoce que tienen los equipos adecuados, practican con frecuencia, son financieramente responsables, se enfocan en la salud y tienen un enfoque similar al láser tienden a ganar más que otros.