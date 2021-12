Roberto Matosas: Mónica Flores, sobre el futuro del trabajo.

“Necesitamos líderes que sepan decir no sé”.

La directora general de ManpowerGroup Latinoamérica ha esbozado los retos a los que se enfrentan los directivos para liderar cuatro generaciones trabajadores (y una quinta por venir).

Mónica Flores lo tiene claro. “El trabajo no va a ser el mismo: no vamos a volver a trabajar como antes. Y a eso nos tendremos que adaptar como empleadores y empleados”. La llegada del covid-19 en marzo de 2020 dio el empujón definitivo para que la digitalización (que se había implementado a pequeños pasos en las empresas en los últimos años) se convirtiera en una herramienta principal para poder seguir trabajando y mantener la actividad laboral durante los meses de la pandemia. Y eso acelerará cambios, requisitos y competencias en las compañías.

Pero en este nuevo entorno en el que convivirán cuatro generaciones —y en algunos años, una quinta— (‘baby boomers‘, generación X, ‘millennials’ y generación Z), lo más importante es ser capaz de aprender y adaptarsecontinuamente a los cambios, ha explicado la directora regional general de ManpowerGroup Latinoamérica durante su intervención en la segunda y última jornada del World Business Forum (WOBI) que se celebra los días 23 y 24 en Madrid y del que El Confidencial es ‘media partner’.

Flores, que es actualmente responsable de la operación en 18 países de Manpower, una de las mayores empresas de gestión de talento del mundo y, desde su posición, admite que hay “hoy vivimos en un mundo más incierto que antes, donde el cambio es más rápido y constante. Y, en este mundo cambiante y supercompetitivo, tenemos que ser exitosos como empresarios, trabajadores e individuos“.

El líder que aprende

Describe al líder de esta época como una persona que tenga inteligencia, “pero también inteligencia emocional. Que sea curioso para descubrir nuevos modelos de negocio. Que tenga resiliencia y sea apto para la era digital y empático para entender no solo el estado de salud de sus colaboradores, sino también el psicológico. Totalmente íntegro en un mundo que vive una crisis de valores. Humilde, porque desde la humildad se aprende. Necesitamos líderes que sepan decir no sé, y que busque al equipo que le sepa dar la respuesta. Que sepa dar un paso adelante y un paso atrás. Un líder que genera confianza, porque sin confianza no se inspira. Y lo que buscan las nuevas generaciones es inspiración, no que les den instrucciones“.

¿Por qué es esencial el aprendizaje? Según los datos que maneja Flores, en estos momentos las empresas se enfrentan a una escasez de talento porque “el conocimiento se hace obsoleto cada vez más rápido”. “Lo que estudiaste en la carrera se hace obsoleto a los dos años”, ha subrayado.

La gente, en la mayor parte de los casos, no sabe hacer lo que “las empresas quieren que haga”: Hay muchas personas con habilidades básicas y muchas menos con habilidades específicas. El 69% de los empleadores declaran que no encuentran los candidatos que necesitan, un porcentaje que en España es del 64%.

Por lo tanto, “el éxito ya no depende de lo que sabes, sino de lo que eres capaz de aprender”. Y esto juega un importante papel a la hora de que convivan las diferentes generaciones, que tienen aspiraciones distintas y esperan diferentes cosas de un jefe. Flores pide que, ante esta variedad de edades, intentemos entender a la otra generación y “empatar” con ellos, aprender los unos de los otros.

“Lo primero que tenemos que hacer es concienciar en que no hay una generación bien y otra mal. Así somos y hay que convivir y eso es lo que tenemos. Y hay que construir puentes, porque todos tenemos que aprender de los demás. Creo que hay cosas que podemos fomentar dentro de la organización para fomentar esos aprendizajes”, propone.

Más datos que aporta Flores, reconocida como una de las empresarias más poderosas de los negocios en Latinoamérica: para el año 2022, más de la mitad de los empleados requerirá una significativa capacitación de sus habilidades. De estos, alrededor del 35% necesitará una formación de más de seis meses, el 9% tardará de seis a 12 meses en volver a capacitarse y el 10%, más de un año.

Con ese objetivo, Flores insta a “no tenerle miedo a los nuevos conocimientos” y no anclarse en lo ya aprendido. “Hay que aprender y seguir aprendiendo para seguir“.

“Los empleadores buscan que sus empleados hagan sin que tengan que decirles qué hacer, que tengan iniciativa. Pero en las universidades se sigue enseñando a seguir procesos”, explica antes de añadir que “hay que aprender que lo que aprendimos no nos sirve, sino que incluso nos estorba”.

Ante las probables crisis que vengan en los próximos años, Flores pretende plantar “una semilla en el sentido de la urgencia” para preparar a las futuras generaciones para que sean capaces de resolverlas.

“Y también para prepararnos nosotros mismos para atraer talento. Hoy nos tenemos que reinventar. El mundo se dio la vuelta. No solo se trata de suerte, sino de reinventarse. Que la actualidad nos sirva para ser sociedades y líderes más humanos y poder dejar un legado”.

De hecho, en su opinión, en el sector de la gestión y recursos humanos el gran reto no es solo el talento, “sino los líderes de la empresa”, porque son ellos los que guían a todos los miembros de una compañía y los que les inspiran o les alejan si no cumplen su función: “La gente renuncia a los jefes, no a la empresa”. Fuente: El Confidencial, España Por P. Bruni24/11/2021. –

