Roberto Matosas: Manifiesto para una Revolución Moral. Prácticas para hacer un mundo mejor.

He estado leyendo ‘Manifesto for a Moral Revolution, Practices to build a better world’ (Manifiesto para una Revolución Moral. Prácticas para hacer un mundo mejor), de la pensadora Jacqueline Novogratz, que ha salido el pasado 5 de mayo (hace 4 días, como quien dice) y estará en otoño en castellano, avalado por Seth Godin, Arianna Huffington, Arthur Brooks (Harvard) y Jonathan Haidt (NYU). Jacqueline es una influyente emprendedora social que desde su ONG, Acumen, creada en 2001, está haciendo mucho bien colaborando con más de 1.000 agentes sociales.

¿Qué nos recomienda Jacqueline Novogratz?

Empieza ya. Como los microcréditos en Ruanda (a la persona y su talento, no a su patrimonio). Redefine el éxito. Tiene que ver con la dignidad, con los valores morales. No va del poder, del dinero ni de la fama. “Somos el sistema, y decidimos cómo definir el éxito; no puede establecerse en base a criterios exclusivamente individualistas”. En Pakistán, por ejemplo, la juventud es patrimonio nacional. Cultiva la imaginación moral. Empieza por la empatía a la hora de entender un problema y continúa con la acción para solucionarlo. La imaginación moral es la base del marco (framework) ético. La autora nos presenta casos desde la India rural a la Colombia tras la guerrilla. Escucha a las voces mudas (Listen to voices unheard). Un nivel más elevado de escucha atenta. Es el “privilegio progresivo” (creeping privilege), en palabras del poeta irlandés Seamus Heaney, premio Nobel. Eres un océano en una gota. Como ejemplo, Peter Goldmark y Angela Blackwell (presidente y VP de la Fundación Rockefeller) n 1996 sobre las diferencias de etnias, clases e ideologías, las sesiones del Instituto Aspen y @s nuev@s líderes o las críticas a Malala (“es una agente de la CIA”, “es el relato que les gusta a los ricos”, “una bonita historia que les hace sentir bien”). Practica la valentía. “El Coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de mirar al miedo a la cara y continuar adelante” (“observar el miedo”, diría Teresa Viejo, la maestra de la curiosidad). Practiquemos el Coraje hasta que nos volvamos valientes. El Propósito nos ayuda a superar los miedos. Mantén valores opuestos en tensión. Hemos de combinar audacia con humildad, responsabilidad (individual) con generosidad (hacia los demás). No es fácil. Pero así es como la gente cambia el mundo. La autora cita a Maquiavelo, que combinaba amor y miedo (con el debido respeto, el caso del diplomático florentino que quería recuperar el favor de los Medici no me parece demasiado feliz). Evita la trampa de la conformidad. Como ejemplo, el asesinato de 50 musulmanes en Christchurch, Nueva Zelanda (15 de marzo de 2019) y la transformación que logró Jacinda Ardern, la primera ministra del país: se negó a darle publicidad al terrorista y prohibió las armas. “Con compasión y firmeza, cabeza y corazón, la primera ministra lideró con toda su humanidad, dando su mejor versión no sólo para tod@s sus conciudadan@ssino para toda la humanidad”. O la activista sueca Greta Thurnberg, o el CEO de Safaricom, el keniata Bob Collymore, que falleció a los 63 años: “No dejes que nadie te diga lo que tienes que sentir. Una persona es una persona, sea quien sea”. Usa el poder de los mercados, que no te seduzcan. Los mercados juegan un papel fundamental para servir a los clientes. “Saber cómo funcionan y construir mercados es una de las herramientas fundamentales para solucionar nuestros problemas”. Los mercados son un “dispositivo de escucha”, pero cuidado con el cortoplacismo. Pensemos en el agua potable o en la educación (en Pakistán, el 40% de familias con bajos ingresos mandan a sus hijos a colegios privados). Asóciate con humildad y audacia. Muéstrate clara sobre tu propósito y pon lo que ofreces encima de la mesa. Cuidado con los prejuicios sobre el gobierno (corrupto e inútil), los medios (mentirosos), la filantropía (desconectada) y la tecnología (monstruosa y egoísta). Otorgas confianza clarificando tus valores, viviéndolos y trasmitiéndolos a los demás. Un consejo que nos darían nuestras abuelas. Acompañaos mutuamente. Hemos de apoyar a las personas desfavorecidas, y eso contribuye a nuestra felicidad. Es el poder del amor. Como ejemplo, SEWA (Asociación de Mujeres Auto-Empleadas) en la India, con más de 2 M de integrantes o los cafeteros de Ruanda o la actividad de City Health Works en el Harlem. El acompañamiento como base de una sociedad más inclusiva y que cuida a las personas. Cuenta historias que importen. “¿No eres demasiado mayor para ser optimista?”, le preguntaron a Jacqueline. Siempre hay que luchar y elegir bien las historias. Citando a Viktor Frankl, “Entre el estímulo y la respuesta reside nuestro poder de elegir la respuesta. En esa respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad”. Esa respuesta se llama consciencia. Abraza la lucha por la belleza. La vida es dura, y por hemos de luchar por lo bello incluso en los momentos más duros y en los sitios más inconcebibles. “La belleza es una expresión de la dignidad humana”. Vive en las narrativas de quienes superan los obstáculos para sobrevivir. La autora comenta que lee poemas todos los días.

Acumen dispone de un Manifiesto para ayudar a la comunidad global.

Jacqueline nos habla de “Capital paciente” (¿no será una contradicción?). Particularmente, prefiero “Juego infinito” (Simon Sinek) o “Future of Work” (Human Age Institute). “Tenemos que ser mejores en medir lo que importa”.

Un libro basado en evidencias sobre la decisiva ventaja del Carácter (la bondad, como diría José Antonio Marina, que es la gran creación de la inteligencia humana). Ética (“el modo más inteligente de vivir”), Inteligencia Emocional, Imaginación/Intuición. Necesitamos medirlas con test de Liderazgo, como necesitamos las 3 T (Test, Track & Trace: Test, Huella y Trazabilidad) para resolver la crisis sanitaria.

Fuente: Juan Carlos Cubeiro, Tecno Talent, mayo 10.2020.

