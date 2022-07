Roberto Matosas: Madrugador.

Para la mayoría de nosotros, la noción de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte, ya sea personal o profesional, es aterradora. Si tenemos “suerte”, podemos experimentarlo una vez.

Hal Elrod lo ha experimentado tres veces.

A la edad de 20 años, Hal fue declarado clínicamente muerto durante seis minutos cuando fue golpeado de frente por un conductor ebrio que iba a 70 millas por hora. Cuando se despertó de un coma, los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar. Durante los siguientes seis días, Elrod se sometió a siete cirugías para reparar 11 huesos rotos, un bazo roto y nervios cortados. Se aplanó dos veces durante la cirugía.

Sin embargo, no solo volvió a caminar, sino que corrió una ultramaratón de 52 millas.

Luego, cuando llegó la crisis financiera mundial, Hal experimentó una experiencia profesional cercana a la muerte. Sus charlas y clientes de coaching cancelaron sus contratos. Acababa de comprar una casa y se comprometió y, sin esos ingresos, rápidamente acumuló una deuda de $ 425,000. Estaba en una espiral descendente y contemplaba abiertamente el suicidio.

Necesitando algo de motivación e inspiración, Hal comenzó a estudiar a algunos de los más grandes triunfadores del mundo (artistas, atletas, líderes empresariales, etc.). Lo que notó fue que casi todos ellos tenían una rutina matutina y todos consistían en algunos elementos similares.

Sin estar seguro de en cuáles enfocarse, decidió desarrollar su propia rutina matutina personal que incorporaba todos los elementos y, con la ayuda de su esposa, acuñó su nuevo ritual de puesta de sol “The Miracle Morning”. Eventualmente, escribió sobre su rutina matutina y cómo cambió su vida. Poco tiempo después, su libro, The Miracle Morning , se convirtió en un éxito de ventas y obtuvo una comunidad leal en línea y fuera de línea de madrugadores productivos.

Comencé a incorporar los hábitos de The Miracle Morning en mi vida hace tres años y no he mirado hacia atrás.

Aquí están los seis elementos clave de una rutina matutina significativa que Hal acuñó sus Salvavidas:

Silencio. Esto puede ser meditación, oración, reflexión, respiración profunda o expresiones de gratitud; hecho individualmente o en combinación con otros pasos. Afirmación: Repetir declaraciones positivas sobre uno mismo para crear una actitud positiva y segura de sí mismo. Visualización: Usar su imaginación para crear imágenes mentales de resultados y comportamientos específicos que espera lograr. Ejercicio. Incluso solo unos minutos para que su sangre bombee y la frecuencia cardíaca se eleve. Tiene muchos beneficios positivos sobre el estrés, el enfoque y más. Lectura. Al menos 10 páginas al día sobre un tema centrado en el desarrollo personal o la inspiración. Este elemento fue la génesis de la idea de Friday Forward. No estaba encontrando lo que quería leer, así que comencé a escribirlo. Trazado. Escribir cada día, ya sea en un diario, páginas de un libro o simplemente en una corriente de conciencia. Hal en realidad escribió The Miracle Morning durante su rutina matutina y es cuando escribo mis Friday Forwards cada semana.

Más recientemente, en 2016, Hal fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer que tenía solo una tasa de supervivencia del 30 por ciento. Él también superó eso y ahora habla sobre el papel crítico que su rutina establecida de Miracle Morning jugó en su batalla contra el cáncer y su remisión.

Si haces la misma investigación que Hal, encontrarás que casi cualquier persona con logros sostenidos a un alto nivel, y que no sea un búho nocturno, tiene una rutina matutina. Se levantan temprano y juegan a la ofensiva en lugar de reaccionar defensivamente al mundo que los rodea. Comienzan cada día con intención y se centran en lo que es más importante para ellos, no para todos los demás. Corren sus días en lugar de que sus días los dirijan.

La mayoría de las personas insisten en que simplemente no pueden levantarse antes. Yo diría, desde mi propia experiencia, que no puedes permitirte el lujo de no hacerlo.

Tuve el privilegio de charlar con Hal en mi podcast Elevate. Cuando escuchen el episodio, creo que encontrarán, como ciertamente lo hice yo, que su positividad es contagiosa; su pasión por ayudar a otros a vivir su mejor vida es genuina; y sus pasos sobre cómo mejorar nuestras rutinas matutinas para que sean simples, factible y que cambia la vida.

Cita de la semana:

“Temprano para acostarse y temprano para levantarse, hace que un hombre sea sano, rico y sabio”. –Benjamin Franklin

¡Que tengas un gran fin de semana!

Roberto Glazer, julio 2022

Fundador y Presidente de la Junta Directiva, Acceleration Partners.

