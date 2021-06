Roberto Matosas: Líderes como atletas.

Para rendir al máximo, los líderes deben nutrir sus mentes y cuerpos.

Hace veinte años, la repentina aparición de la transmisión diaria de póquer de ESPN provocó un debate mundial. ¿Cómo merece la cobertura el juego de cartas, dada la ausencia de objetos esféricos y choca los cinco sudorosos? El consenso emergente de que las cartas, el ajedrez y la ortografía son válidos sólo tenía sentido para mí cuando volví al diccionario. Merriam-Webster define a un atleta como “una persona entrenada o capacitada en ejercicios … que requieren fuerza física, agilidad o resistencia”. Al igual que el ajedrez, liderar el cambio requiere resistencia y pasa factura física, mental y emocionalmente.

Las demandas diarias del liderazgo crean un ambiente de trabajo muy estresante. En una encuesta de diciembre, el 76% de los trabajadores reportaron agotamiento. Estos desafíos son especialmente importantes entre los líderes e incluso son anteriores a la pandemia: los directores de escuela, por ejemplo, tienen casi el doble de probabilidades de experimentar síntomas de estrés que la población en general. Gestionar el cambio a diario en plazos ajustados requiere una comunicación ininterrumpida, a menudo con miembros del equipo y partes interesadas sobrecargados. El trabajo requiere el ritmo de un sprint durante la duración de un maratón.

Tanto para los atletas como para los líderes, mantener el rendimiento durante una temporada intensa requiere una planificación cuidadosa y una ejecución constante. Por su parte, los líderes necesitan buena agudeza mental y energía para apoyar la toma de decisiones. Los líderes se benefician de un plan integral que es paralelo a los beneficios integrales del sistema de apoyo de un atleta.

Estas 8 estrategias crean la base para un desempeño de liderazgo óptimo:

1. Sea claro en sus prioridades.

Cumplir un rol de liderazgo requiere una visión clara no solo para la organización sino también para usted mismo. ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Hacia qué quiere conducir y por qué? ¿Cómo se comparan estas prioridades con los objetivos de su función? La alineación entre lo que es su misión personal y sus experiencias profesionales diarias es fundamental para el cumplimiento y para prevenir o mitigar el agotamiento.

2. Alimente su mente y cuerpo.

Lo que come tiene un impacto directo en la calidad de su pensamiento. La intencionalidad aquí es especialmente importante, ya que los altos niveles de estrés pueden provocar picos de hormona cortisol, que aumentan el apetito y las conductas alimentarias emocionales. Como líder de la escuela, a menudo me saltaba las comidas debido a una agenda ocupada y me olvidaba de beber agua; otros días, elegía comer algo para llevar. Los alimentos procesados ??tienen una baja densidad de nutrientes; consumir alimentos ricos en nutrientes, como mariscos, huevos, nueces, semillas, frutas y verduras, y suficiente agua es esencial para la actividad cerebral. Disminuir la velocidad permite que su cuerpo absorba los nutrientes de sus alimentos. Si se toma el tiempo para sentarse, conectarse con otros humanos en un ambiente relajado y masticar la comida por completo, su cerebro le sirve mejor.

3. Haga ejercicio de forma sostenible.

Los atletas deben mover sus cuerpos para promover la recuperación y un buen rendimiento. Los líderes generalmente se quedan cortos en una de dos formas. Muchos no se mueven lo suficiente; Veinte minutos de ejercicio ligero pueden desencadenar la liberación de serotonina, lo que te hace sentir más concentrado, emocionalmente estable, más feliz y más tranquilo. El movimiento no tiene por qué ser extremo: caminar te ayuda a pensar, mejora tu estado de ánimo y te ayuda a dormir mejor.

Si ha desarrollado un hábito de ejercicio, evalúe si está apoyando sus objetivos. Cuando una clase de gimnasia intensa te deja con náuseas, agotado o lesionado, ¿cómo te ayuda eso? El trabajo de alta intensidad, de hecho, puede promover la confusión mental. ¿Es eso realmente lo que quiere hacer antes de su sesión de planificación estratégica? El ideal está en algún punto intermedio. Un equilibrio entre el entrenamiento de resistencia y el trabajo aeróbico apropiado para su capacidad y habilidades lo apoyará mejor. Se ha descubierto que el entrenamiento de fuerza mejora el sueño y la cognición y alivia la ansiedad y la depresión.

4. Dormir.

Para todos los seres humanos, dormir es una de las cosas más importantes que pueden hacer, pero la mayoría de los estadounidenses no obtienen lo suficiente. Estar dormido se correlaciona con una peor toma de decisiones y salud. La parte realmente difícil es que, cuando estás privado de sueño, tu cerebro no se da cuenta de lo privado que está. Tome las medidas necesarias para asegurarse de dormir lo suficiente. Las rutinas de relajación que conducen a un dormitorio fresco y oscuro lo ayudan a ser lo mejor de sí mismo al día siguiente.

5. Equilibrar trabajo y descanso.

Es importante pensar en equilibrar el trabajo con el descanso y la recuperación, tanto a corto como a largo plazo: día, semana, mes, año. La mayoría de las personas ingresan en tramos profesionales insostenibles, ya sea impulsados ??por un nuevo proyecto, falta de personal o una interrupción significativa de las condiciones de trabajo. El ritmo de trabajo en estos momentos debe equilibrarse con el descanso para evitar el agotamiento. Los empujones periódicos pueden ser inevitables, pero deben equilibrarse con el descanso y la recuperación.

No se tire a sí mismo como lanzador abridor todos los días del año. Construye un bullpen completo empoderando a tu equipo a tu alrededor. Hay una razón por la que las ligas registran los minutos de los jugadores y los recuentos de lanzamientos con precisión. Tienes que periodizar para evitar el uso excesivo y el agotamiento. Los horarios convencionales le asignan tiempo para descansar: use sus noches, fines de semana y vacaciones para desconectarse y recuperarse.

6. Regule sus emociones.

Los atletas pueden regular sus emociones para sacar su mejor rendimiento. La estabilidad emocional saca a relucir el mejor desempeño en usted y su equipo. Practicar la atención plena, notar sus emociones en el momento, respirar y desarrollar la conciencia de emociones específicas respaldan su capacidad para liderar. Después de practicar estas estrategias para su propia salud emocional, considere la posibilidad de crear vías para ayudar a su equipo a hacer lo mismo. Cultivar un espacio en el que las personas se sientan seguras para mejorar continuamente comienza contigo.

7. Aprenda.

Los atletas de élite se mantienen en la cima solo mejorando cada día. Los equipos modernos han mejorado en los últimos años al aprovechar nuevas fuentes de información, como el análisis de datos y video. Los líderes también deben buscar intencionalmente formas de aprender. Dedique tiempo a reflexionar diariamente sobre lo que salió bien y lo que no. Solicite activamente la retroalimentación de su entrenador y sus colegas, y muestre a su equipo cómo ha incorporado sus opiniones. Crear una cultura en la que su equipo aprenda comienza con usted.

8. Desarrolle hábitos y rutinas.

El 40% de nuestros comportamientos son habituales. Los horarios ocupados no permiten elecciones diarias conscientes de priorización, descanso, nutrición, movimiento, aprendizaje y regulación emocional. Desarrollar rutinas consistentes en cada uno de estos dominios es esencial para brindar lo mejor de usted cada día. A largo plazo, la consistencia supera a las ráfagas cortas e intensivas.

Recibimos e interiorizamos mensajes complejos sobre nuestro cuerpo y nuestro trabajo. La optimización para el desempeño del liderazgo requiere alinear las visiones profesionales y personales con los hábitos. Al igual que con los deportes profesionales, liderar el cambio requiere disciplina las 24 horas del día para maximizar sus resultados.

