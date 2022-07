Roberto Matosas: La llamada del coraje.

Leyendo ‘LA LLAMADA DEL CORAJE. La Fortuna favorece a los valientes’, de Ryan Holiday, periodista del The New York Times, USA Today, The Huffington Post, Forbes y Entrepreneur que publicó en 2020 un ‘Diario para estoicos’. Ha vendido cuatro millones de ejemplares en 40 idiomas.

La virtud, la areté, es la excelencia física, mental, emocional, moral. Se compone, desde los antiguos griegos, de cuatro pilares: Coraje, Templanza, Justicia y Sabiduría. Son las “fundaciones de la bondad”, como las llamó el emperador estoico Marco Aurelio. Aristóteles, el gran coach, demostró que esta virtud, como todas, se puede -se debe- entrenar: “Los hombres se convierten en constructores construyendo y los citaristas tocando la cítara. Del mismo modo nos convertimos en personas justas al realizar acciones justas y valientes”.

El coraje es riesgo, sacrificio, compromiso, perseverancia, verdad y determinación. Personas que se levantaron, lucharon, se arriesgaron, no se quedaron calladas, probaron, dominaron su miedo.

El libro consta de tres partes:

El miedo y lo que significa. Debe ser vencido por la pasión. Es el enemigo (sobre todo, el miedo a lo que pensarán los demás). No dejes que las dificultades te desanimen. La capacidad de acción es una verdad efectiva. Nos asusta creer, pero es lo que debemos hacer, porque todo crecimiento es un salto. No temas tomar decisiones, porque no puedes anteponer tu seguridad y el miedo te está enseñando algo.

Si el miedo es la llamada que tememos, el coraje es la llamada que respondemos. Si tú no, ¿entonces quién? La preparación te hace valiente. Convierte el coraje en un hábito; es contagioso. Mantente firme, porque la fortuna favorece a los audaces. Ahora, es cuestión de asumirlo, no de que nadie te lo conceda. Ten presente que audaz no es temerario.

Más allá de la llamada, lo heroico. El amor profundo que nos hace elevarnos más allá de la lógica de la supervivencia. Debemos cruzar el desierto, hacer crecer a los demás. Ho hay tiempo para dudas. Creemos nuestra propia suerte.

Un buen libro. El primero de esta tetralogía que nos irá presentando Ryan Holiday.

Saber del valor de la valentía, del coraje, es condición necesaria, imprescindible. La condición suficiente es entrenarla, con un/a coach que no sea un “camarero complaciente”, sino alguien tan firme como compasivo, de empatía activa.

Te deseo que seas valiente.Fuente: Juan Carlos Cubeiro, Tecno Talent (!) junio 18.2022.

