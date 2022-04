Roberto Matosas: La gestión del aula.

Estrategias para manejar los comportamientos desafiantes de los estudiantes.

El mal comportamiento de los estudiantes ha sido particularmente angustioso para los maestros este año, pero hay pasos proactivos que los educadores pueden tomar para remediarlo.

En el mejor de los casos, los comportamientos disruptivos de los estudiantes son un desafío para actuar de manera efectiva.Y ahora, esto se ve agravado por nuestra realidad actual: un momento traumático, durante el cual muchos de nosotros solo estamos tratando de aguantar y permanecer en la profesión, que ha reducido nuestra paciencia, agotado nuestra energía y aumentado nuestra reactividad.

Entonces, tal vez podamos pensar de manera diferente sobre estos comportamientos.Tal vez podamos ser proactivos.

El primer paso para ser proactivo puede ser el más fácil: identificar los comportamientos desafiantes y sus efectos en el salón de clases.Sabes exactamente de lo que estoy hablando.Los comportamientos desafiantes pueden manifestarse académicamente: incumplimiento de plazos, plagio.Pueden manifestarse socialmente: conversaciones paralelas, desafío.Pueden manifestarse emocionalmente: apatía, negatividad.Pueden manifestarse en voz baja o en voz alta.Y la mayoría de las veces, pueden manifestarse repetidamente.

Estas manifestaciones son agotadoras, para usted, para ellos y para sus compañeros.

ECHANDO UN VISTAZO MÁS DE CERCA

Si bien puede ser fácil quedarse atascado en el primer paso de identificación, para ser proactivos debemos pasar al segundo paso de reflexión.Debemos tratar cada comportamiento como adaptativo y comunicativo.Esta reflexión es doble: examinar al alumno ya nosotros mismos.

Los estudiantes actúan de la manera que lo hacen porque les sirve de alguna manera.¿Cómo les está sirviendo su comportamiento?¿Qué está impulsando su comportamiento?A veces, esto puede ser simple.Mucho más complicada es la tarea de examinarnos como parte responsable en estos intercambios.La mayoría de las veces, me doy cuenta:Los comportamientos que me desafían me reflejan.

Una vez más, los comportamientos son tanto adaptativos como comunicativos.¿Cómo me está sirviendo mi respuesta innata a este estudiante?¿Qué tiene el comportamiento que me molesta tanto?¿Qué comunica mi respuesta sobre mí?Abordar los comportamientos de los estudiantes sin este importante paso de reflexión, de ambas partes, es miope en el mejor de los casos e ineficaz en el peor.

MOSTRAR CURIOSIDAD Y HUMILDAD

Una vez que hemos hipotetizado los motivos subyacentes de los comportamientos, así como nuestras propias contribuciones, para ser proactivos debemos acercarnos al estudiante sobre el comportamiento.La consideración más importante en este sentido es nuestra intención.Utilizo prácticas restaurativas como marco, recordándome a mí mismo que mi objetivo final es la relación.Esto significa que me acerco a los estudiantes con curiosidad y humildad.

La curiosidad me permite hacer preguntas y escuchar en lugar de corregir o criticar.La humildad permite varios beneficios:

uno, puedo dejar de “probar el registro” y en su lugar construir la relación;

dos, puedo hablar con un lenguaje de “yo” que demuestra que también estoy asumiendo la responsabilidad;y

tres, asegura que estoy conversando con el estudiante en lugar de acercarme a él.

Como en cualquier situación en la que un ser humano se siente amenazado, un estudiante arrinconado con acusaciones en lugar de ser invitado a una relación por curiosidad y humildad se cerrará o se portará mal.

CONSTRUYENDO CONEXIONES

Después de haber reflexionado y acercado al alumno, comienza el verdadero trabajo.Aquí es donde mi integridad y confiabilidad como maestro se ponen a prueba, y con razón, por los estudiantes que demuestran comportamientos desafiantes.¿Realmente quise decir lo que dije sobre querer asumir la responsabilidad, comprender al estudiante y construir una relación significativa con ellos?Para predicar con el ejemplo, el siguiente paso para ser proactivo, aquí hay algunas prácticas para conectarse con los estudiantes.

Encueste a los estudiantes con preguntas académicas y no académicas: use las encuestas para conversaciones individuales, divertidos juegos de preguntas y respuestas en clase, arreglos de asientos y grupos, asistencia a deportes y clubes, etc. ¡Pero lo más importante, use los datos de la encuesta!Los estudiantes que son encuestados sin que se compartan esos datos con ellos y se actúa en consecuencia son solo conejillos de indias.

Observe más y hable menos:observe dónde los estudiantes demuestran comportamientos diferentes a los de su clase.Observe a los estudiantes interactuar en grupos de pares.El mayor error que podemos cometer cuando tratamos con comportamientos desafiantes es ver al estudiante que los demuestra en el vacío.

Asóciese con los estudiantes:la mayoría de mis conexiones más exitosas con los estudiantes han comenzado con una apertura como esta: “X, debo decir, realmente no siento que estemos vibrando últimamente.Siento que te estoy fallando y que siempre estás molesto conmigo.¿Hice algo para ofenderte?Realmente me gustaría hacer esto bien”.Pocos estudiantes, sí, incluso aquellos que muestran los comportamientos más desafiantes, pueden resistirse a ser verdaderamente escuchados y respetados.Asociarse explícitamente con los estudiantes para hacer el trabajo de reparación, el trabajo de relación, es donde sucede la magia.

Felicite a los estudiantes:A veces, un comentario ligero sobre zapatos nuevos y geniales es el único mensaje positivo que recibe un estudiante en un día.Los cumplidos comunican a los estudiantes que son vistos.

Apoye a los estudiantes:si bien a veces la causa raíz de los comportamientos desafiantes se encuentra más allá del alcance de un educador, a menudo se relaciona con alguna lucha personal con el contenido.Expectativas claras y consistentes, instrucciones fáciles de seguir, instrucción fragmentada, controles continuos, andamiaje y diferenciación adecuados… las mejores prácticas pedagógicas como estas mitigan los peores comportamientos.

Eleve a los estudiantes:amenudo, los estudiantes actúan para llamar la atención.Ofrecer a los estudiantes que muestran comportamientos desafiantes oportunidades de liderazgo en la clase es una forma de replantear la influencia de sus compañeros de payaso de la clase a campeón de la clase.

Colabore para los estudiantes en su nombre:pregunte a otros maestros sobre cómo les está yendo a los estudiantes en sus clases, qué estrategias efectivas están usando, cómo se han conectado con los estudiantes.Enmarque estas conversaciones siempre como proactivas y orientadas a la solución, no como sesiones de quejas.

CELEBRANDO LOS ÉXITOS

El paso final para ser proactivo cuando se trata de comportamientos difíciles es el más importante: monitorear, adaptar y celebrar.Progresar con los estudiantes que muestran comportamientos desafiantes nunca es fácil.Más bien, tal como implica larelación, es un diálogo continuo.Preste atención a lo que funciona y lo que no funciona.Consulte con el estudiante acerca de sus percepciones.Celebra la más pequeña de las victorias.Esté dispuesto a admitir cuando algo es ineficaz y hacer los cambios necesarios.Comprométase con el largo plazo y confíe en el proceso.

Algunos de mis recuerdos favoritos son cuando los estudiantes que tuvieron dificultades durante su primer año en la escuela secundaria se me acercaron unos años más tarde para bromear: “¿Recuerdas cuando…?”Ser proactivo, incluso cuando estamos cansados, permite estos momentos de conexión y alegría.Y eso hace que todo valga la pena.

Fuente: Edutopia, Maria Davenport, abril 2022.

