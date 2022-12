Roberto Matosas: Humanidad Común.

No es frecuente que persiga a alguien, pero después de escuchar a Daryl Davis hablar hace unos meses, supe que tenía que tener una conversación de seguimiento.

Nacido en Chicago, Illinois, Davis es hijo de un funcionario del Servicio Exterior del Departamento de Estado de los Estados Unidos y vivió en el extranjero con sus padres durante la mayor parte de su infancia. Viviendo en varios países extranjeros, asistió a la escuela con otros hijos de diplomáticos extranjeros, en comunidades con muchas razas y culturas.

A la edad de diez años, Davis regresó a los Estados Unidos y se unió a una tropa de Cub Scouts totalmente blancos en Belmont, Massachusetts. Ahí es donde Davis, que es negro, se encontró con el racismo por primera vez: fue apedreado mientras marchaba con sus compañeros exploradores durante un desfile local y rápidamente se dio cuenta de que era la única persona atacada.

Davis se convirtió en un músico exitoso. Después de uno de sus espectáculos, conoció a un miembro del Ku Klux Klan (KKK), un notorio grupo de supremacía blanca en los Estados Unidos. Esa experiencia y discusión lo llevaron a entrevistar a más miembros del KKK. Su objetivo era responder a una pregunta que le había pesado desde su primer roce con el racismo a los 10 años: “¿Por qué me odias cuando no sabes nada de mí?”

Durante estas entrevistas, que publicó en su libro de 1998, Klan-destine Relationships, Davis conoció a cada una de las personas que entrevistó, incluido el Mago Imperial del KKK en Maryland, Roger Kelly. Davis pronto descubrió que a los miembros del KKK que entrevistó les resultaba mucho más difícil mantener sus prejuicios una vez que lo habían conocido personalmente.

Davis se hizo amigo de más de veinte miembros del KKK y es directamente responsable de que cientos de personas abandonen el Klan. Su prueba es una colección de capuchas blancas y túnicas que le han sido entregadas o enviadas por correo por personas que renunciaron a su participación en el grupo de odio. Incluso se hizo amigo de Kelly, quien también dejó el KKK y luego le pidió a Davis que fuera el padrino de la hija de Kelly.

A medida que he visto nuestro mundo cada vez más polarizado y lleno de odio en los últimos años, a menudo me he preguntado cómo podemos revertir el rumbo. Ha quedado muy claro que nuestras estrategias actuales no están funcionando e incluso pueden empeorar las cosas.

Davis me ayudó a entender una mejor manera de avanzar. En su discurso, y en nuestra entrevista posterior en el Elevate Podcast, Davis compartió su creencia de que todas las personas quieren las mismas cinco cosas:

1. Ser oído

2. Ser respetado

3. Ser amado

4. Ser tratado de manera justa

5. Tener esas mismas cosas para su familia

El reconocimiento de Davis de esa similitud, junto con su voluntad de ser vulnerable y hablar con personas que no estaban de acuerdo con él e incluso lo odiaban, es lo que le permitió neutralizar con éxito el odio. También llegó a comprender mejor el origen de las creencias y el dolor de los demás. Cerrar estas brechas es un desafío, pero los resultados pueden ser poderosos. He explorado esto antes en la historia de Michael Weisser, un rabino que construyó una relación con un líder del KKK y, como Davis, lo persuadió para que abandonara el Klan para siempre, y en la historia del político danés Ozlem Cekic, que con frecuencia toma café con las personas que le envían correos de odio.

El diálogo abierto, incluso entre grupos en conflicto, generalmente conduce a una mayor comprensión y educación. A Davis le gusta decir que la diferencia entre ignorancia y estupidez es que las personas ignorantes no tienen los hechos adecuados, mientras que las personas estúpidas tienen los hechos y aún así toman las decisiones equivocadas. Durante mucho tiempo ha creído que hay mucha más ignorancia que estupidez, y su objetivo es cambiar eso.

Al tratar con los miembros del Klan, Davis utiliza esencialmente el mismo enfoque de humanidad común que fue tan exitoso para Mahatma Gandhi y el Dr. Martin Luther King Jr. Sus movimientos se basaban en unir a las personas y centrarse en lo que las diferentes personas tenían en común, no en convertir en armas las diferencias de las personas, lo que les hacía atrincherarse más profundamente en sus posiciones existentes.

Este enfoque de humanidad común es muy diferente de las tácticas divisivas que a menudo vemos hoy, especialmente de nuestros políticos que aman hacer de todo “nosotros contra ellos”. Lo que es más sorprendente, sin embargo, es lo raro que es el enfoque de humanidad común incluso en iniciativas y entornos diseñados para promover la educación, la inclusión y la igualdad. Es bastante estupefacto ver a elementos de la extrema izquierda abrazar muchas de las mismas tácticas de división, intolerancia y falta de respeto que han sido empleadas históricamente por la extrema derecha. Las tácticas de los dos extremos se han vuelto demasiado similares para la comodidad, incluso cuando ideológicamente se han distanciado.

Si queremos estar más unidos, necesitamos construir más puentes y extender más ramas de olivo. Personalmente, me he sentado para varias discusiones en el último año con personas con las que no estoy de acuerdo sobre varios temas. En casi todos esos casos, creo que ambas partes salieron con más empatía, perspectiva y comprensión.

Si estás cansado de toda la división y quieres entender un libro de jugadas que realmente funciona, te recomiendo que escuches mi entrevista con Davis.

Cita de la semana:

“Lo que nos une es más grande que lo que nos divide”. – John F. Kennedy

Fuente: Robert Glazer, noviembre 18.2022.

Roberto Matosas: Humanidad Común.

Listos los Octavos de Final en Qatar 2022

Sorpresiva derrota de Brasil frente Camerún

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ