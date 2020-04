Roberto Matosas: Hablaremos de Talento TCV (Tras el CoronaVirus).

Y sus implicaciones en la Empleabilidad, la Rentabilidad de las empresas y, sí, la Sostenibilidad del Planeta (People, Profit, Planet). Porque es el momento de la sostenibilidad.

El Talento, como inteligencia que elige bien las metas, maneja la información, gestiona las emociones y practica las virtudes de la acción (José Antonio Marina, 2017) es la clave de bóveda de la Empleabilidad, de la capacidad para crear y mantener un empleo (Sumantra Ghoshal, 1997).

El Talento es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. El Valor es lo que espera el cliente; añades valor si superas sus expectativas (“excelencia”).

Nuestro talento depende de nuestra mentalidad de crecimiento (Carol Dweck). Frente a la soberbia del “sabelotodo”, la humildad de seguir aprendiendo (Learnability). Porque el talento es dinámico, consecuencia de la educación. El talento que no se aprecia se deprecia.

Los NiNis (personas que Ni estudian Ni trabajan), sean jóvenes, adultos o senior, es posible que reciban una renta mínima de sustento, pero se pierden la “experiencia global de placer y significado” que es la felicidad. Desgraciadamente, no descubren la vocación ni disfrutan de emplear su talento.

Las empresas TCV ya no “ofrecen trabajo” sino que coordinan empleos de talento. Los robots harán desaparecer el “trabajo” (instrumento de tortura del Imperio Romano): El empleo es implicarnos, engagement: la clave de la productividad y la competitividad a través de una persona RICA (Rendimiento, Innovación, Colaboración, Agilidad: el modelo de metacompetencias de About My Brain).

La nueva divisa en este mundo de TecnoTalento es la Confianza, que no se impone sino que se inspira (José María Gasalla). No se recibe Confianza si no se otorga Confianza. Un mundo tan testosterónico, la escasez de talento está determinada por la oxitocina, la hormona del cariño (Paul Zak).

En los próximos 3 años, los mercados van a recuperar el terreno perdido por el corona virus. Cada segmento de actividad económica, WTA (siglas en inglés de “el ganador se lo lleva todo”). Aquellas empresas verdaderamente “TecnoTalentoCéntricas” se llevarán el gato al agua, porque el “enganche” de sus profesionales será mayor.

El Futuro del Empleo, ya presente, lo marcan cinco tendencias (Human Age Institute): la atracción de talento (Talent Magnet), su fidelización y compromiso (Talent Experience), la diversidad (Talent Hybrid Ecosystem), el aprendizaje (Skills Revolution) y el liderazgo (Digital Leader). Las empresas que no actúen simultáneamente en los cinco ejes están abocadas a una rápida desaparición.

Las sociedades corruptas, además de ser execrables éticamente, son tan costosas en términos de oportunidad que es inasumible (Acemoglu y Robinson). Por mucho que estén polarizadas (Jonathan Haidt), las sociedades totalitarias se encaminan siempre al desastre. La libertad, como la verdad, prevalecen.

Tenemos una oportunidad no de salvar el planeta (¿quién nos hemos creído?) sino de que el planeta nos salve a nosotros si valoramos adecuadamente la salud, la educación y la justicia, tan interconectadas. Debemos invertir en I+D de verdad, tanto las administraciones públicas como las empresas privadas, por nuestra sostenibilidad como especie.

En todo esto creo.

Juan Carlos Cubeiro, Tecno Talento, abril 17.220.

