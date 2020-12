Roberto Matosas en El Dictamen: Salida elegante.

La semana pasada el mundo perdió a un gran visionario empresarial con la trágica muerte de Tony Hsieh. Hsieh fue el legendario fundador de Zappos, el vendedor de zapatos en línea que saltó a la fama impulsado por la devoción fanática de Hsieh al servicio al cliente, y finalmente se vendió a Amazon por mil millones de dólares.

Roberto Matosas en El Dictamen: Salida elegante.

Hsieh valoró profundamente la importancia de hacer felices a los empleados y clientes y dedicó su carrera a ese fin.

Hsieh era conocido por muchas políticas de gestión innovadoras que implementó en Zappos. Quizás el más famoso fue “The Offer”, un programa que ofrecía a los nuevos empleados que no estaban contentos en Zappos después de un período de capacitación de cuatro semanas un bono de $ 2,000 para renunciar.

Hsieh creó “The Offer” después de observar que muchos empleados que aceptan un nuevo trabajo rápidamente se dan cuenta de que no es el adecuado.

En estos casos, Hsieh creía que era mejor que tanto el individuo como la organización admitieran su error y siguieran adelante.

Ayudó a proporcionar un incentivo a aquellos empleados que no estaban tan comprometidos con la empresa o no estaban tan apasionados por su trabajo. Pagar a alguien que no estaba contento con irse superó con creces el costo de tener un miembro del equipo que no quería estar allí.

Esto se alinea estrechamente con una de mis propias creencias: los empleados por los que los líderes empresariales deben preocuparse no son los que abandonan la empresa, sino los que renuncian mentalmente, pero permanecen en su puesto.

En su innovador libro When: The Scientific Secrets of Perfect Timing, Dan Pink estudió la importancia de la sincronización en la vida y el trabajo. Uno de sus hallazgos clave fue que las cosas que comienzan mal a menudo terminan con un resultado subóptimo. De hecho, una de sus recomendaciones es que cuando comienza algo mal, la mejor manera de corregir el rumbo es a menudo empezar de nuevo.

En Acceleration Partners hemos visto este fenómeno claramente durante 14 años de contratación e incorporación. Históricamente, ha sido difícil superar un comienzo muy pobre. Especialmente cuando está claro que el empleado simplemente no es compatible con los elementos centrales del rol o la cultura. A pesar de esto, cuando ofrecemos a los nuevos empleados con dificultades la oportunidad de salir con elegancia, en lugar de tratar de volver al promedio, la mayoría de las veces eligen continuar a pesar del riesgo significativo de un aterrizaje forzoso.

¿Por qué nos cuesta tanto admitir que hemos cometido un error, incluso si ya lo sabemos en el fondo? Una explicación es una fuerza poderosa llamada disonancia cognitiva, que hace que nos protejamos de nuestros propios fracasos. Este mecanismo de defensa mental a menudo nos impulsa a redoblar nuestras malas decisiones. En lugar de abordar la raíz del problema o admitir que tomamos la decisión equivocada.

Otra explicación es la falacia de los costos hundidos, una tendencia a continuar con los esfuerzos en los que ya hemos invertido mucho tiempo, esfuerzo o dinero, independientemente de si los costos futuros superan los beneficios.

La difícil verdad es que muchos de nosotros necesitamos abandonar antes y con más voluntad. Es mejor abortar en el despegue, antes de llegar a los 35.000 pies. Donde el costo de cambiar de dirección es mayor y nuestro costo hundido se vuelve insoportable.

Si bien hay muchas cosas en la vida sobre las que debemos ser resilientes, es mejor que renunciemos a cosas por las que no queremos luchar, especialmente en situaciones en las que está claro que hay una falta de alineación con nuestros valores fundamentales. En estos casos, debemos seguir adelante sin sentirnos culpables y dedicar nuestro tiempo y energía a otra parte.

Hsieh comprendió la importancia de estar feliz y comprometido. Él también, sabiamente, entendió que esto a menudo requiere tomar decisiones difíciles a corto plazo que sabemos que en el fondo son las mejores para nosotros.

¿De qué en tu vida necesitas una salida temprana?

Cita de la semana: “Algunas personas creen que aguantar y aguantar son señales de gran fortaleza. Sin embargo, hay momentos en los que se necesita mucha más fuerza para saber cuándo dejarlo ir y luego hacerlo “. –Ann Landers

¡Ten un excelente fin de semana!

Robert Glazer 12/11/20

Fundador y CEO, Acceleration Partners.

