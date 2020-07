Roberto Matosas: El poder de la gratitud.

Este sentimiento está respaldado por una gran cantidad de investigaciones que demuestran que mostrar gratitud tiene muchos efectos positivos. Pero, ¿cuáles son estos beneficios y cómo se puede desarrollar un sentido de gratitud?

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA GRATITUD?

Mejoras en el estado de ánimo.

A través de un conjunto de tres estudios fascinantes, se les pidió a los participantes de diferentes edades que escribieran una carta de agradecimiento expresando su gratitud a alguien que creían que había tocado sus vidas de manera significativa. Luego tuvieron que predecir cuán felices, sorprendidos e incómodos se sentirían ellos y los destinatarios. Los investigadores descubrieron que escribir esta carta no solo elevaba el estado de ánimo del destinatario sino también el estado de ánimo de quienes enviaron la carta.

Mejoras en el bienestar.

En un estudio diferente, los participantes tuvieron que crear una lista semanal de experiencias que inducen gratitud, experiencias irritantes o eventos de la vida. Aquellos en el grupo de gratitud se sintieron mejor acerca de sus vidas como un todo y fueron más optimistas en sus expectativas para la próxima semana. Además, tuvieron menos molestias físicas (por ejemplo, dolor de estómago, dolor en el pecho, rigidez), pasaron mucho más tiempo haciendo ejercicio y vieron mejoras en la calidad del sueño. La investigación adicional ha demostrado que escribir cartas que expresan gratitud también puede reducir los síntomas depresivos.

Desarrolla relaciones con otros.

La investigación ha demostrado que las personas agradecidas tienen más probabilidades de ayudar a alguien con un problema personal u ofrecer apoyo emocional. Además, se ha demostrado que expresar gratitud puede fortalecer una relación cercana, ya que el receptor siente que le importa su bienestar. Se ha sugerido que expresar gratitud motiva a las personas a mostrar un comportamiento pro-social, ya que esta expresión aumenta sus sentimientos de valor social.

Reduce la impaciencia

En una investigación, los participantes tuvieron emociones agradecidas, felices o neutrales inducidas. Esto se logró pidiéndoles que piensen en un evento que los hizo sentir agradecidos o felices, o alentándolos a pensar en los eventos de un día típico, respectivamente. Los investigadores encontraron que los que se encontraban en la condición de gratitud mostraron más paciencia en comparación con aquellos en la condición feliz o neutral. La gratitud no solo reduce la impaciencia sino que también alienta a las personas a reconocer que ser paciente puede conducir a resultados más favorables a largo plazo.

Mayor satisfacción

Otro estudio mostró que los estudiantes que enumeraron experiencias que inducen gratitud tuvieron experiencias escolares más positivas. Este es un hallazgo prometedor, ya que los niños que están satisfechos con su experiencia escolar disfrutarán más de la escuela, la encontrarán interesante y creerán que están aprendiendo mucho. Esto a su vez conduce a un mayor éxito tanto académico como social.

4 MANERAS DE DESARROLLAR LA GRATITUD

Sabemos que un sentido de gratitud puede tener muchos beneficios positivos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a otros a desarrollar esto? 4 formas de usar el poder del cartel de gratitud

Eliminar supuestos

Investigaciones recientes han encontrado que las personas a menudo no expresan gratitud porque suponen que el destinatario ya lo sabe. Sin embargo, esto no suele ser el caso. Si las personas son conscientes de que su gratitud a menudo no es reconocida, entonces será más probable que la expresen.

Sepa lo valioso que es

Las personas a menudo no muestran su gratitud, ya que creen que puede conducir a una interacción social incómoda. Sin embargo, las personas tienden a sobrestimar lo incómodos que se sienten los receptores de gratitud, al tiempo que subestiman sus efectos positivos.

Otra investigación también apoya la idea de que las personas tienden a infravalorar las interacciones positivas con los demás. En un experimento, un grupo de participantes recibió dinero para gastar en ellos mismos o en otros. Los investigadores habían predicho que los participantes serían más felices si gastaran el dinero en ellos mismos. Sin embargo, esto resultó no ser el caso, ya que su experimento de seguimiento reveló que el grupo instruido para gastar dinero en otros era significativamente más feliz que un grupo instruido para gastar dinero en ellos mismos.

Haga una lista de eventos para agradecer

La investigación ha demostrado que es posible desarrollar gratitud al hacer que las personas enumeren experiencias por las que estar agradecidos al final de cada día. Las listas no tienen que ser complejas, pero pueden incluir experiencias que generalmente damos por sentado, por ejemplo, tener una familia de apoyo. Hacer una lista también puede mejorar el estado de ánimo, la satisfacción con la vida y el bienestar.

Escribir cartas

La gratitud se puede desarrollar a través de la escritura de cartas. Se ha descubierto que escribir tres cartas durante un período de 8 semanas que tomó solo 10-15 minutos para componer y que solo tenían una página de extensión fue suficiente para mejorar los niveles de gratitud y felicidad.

PENSAMIENTO FINAL

Una vez que se ha desarrollado la gratitud, surgen muchos otros resultados positivos, como mejoras en el bienestar, relaciones más fuertes y una reducción en la impaciencia.

El desarrollo de la gratitud se puede mejorar a través de ideas simples, como escribir cartas y enumerar eventos por los que estar agradecido; Con suerte, esto a su vez ayudará a que nuestros estudiantes sean más felices y más exitosos.

Roberto Matosas: El poder de la gratitud.