Roberto Matosas: El poder de cada palabra e interacción.

Durante las últimas dos semanas, he estado caminando por los pasillos de la escuela secundaria. Durante estas caminatas, me he encontrado con muchos ex alumnos de mi época como directora de primaria.

Cada uno de ellos ha gritado, “Sra. ¡Lawson! para llamar mi atención, o le han susurrado a un miembro del personal que me conocen. Cuando nos reunimos para conversar, la expresión de sus rostros es siempre la misma.

Se paran frente a mí, con los hombros echados hacia atrás, me miran a los ojos, sonríen y esperan. Esperan lo que pueda decir. Para mí verlos y celebrarlos. Verdaderamente. Siempre es la misma postura orgullosa y silenciosa de aprobación. Están seguros de que tendré algo bueno que decirles y sobre ellos, y lo hago.

Recientemente me encontré con un joven que se postuló para el consejo estudiantil y fue votado para el cargo. Él y yo solíamos hablar mucho en el recreo sobre liderazgo y espíritu deportivo durante los juegos de fútbol en el patio de recreo. Trabajó duro para jugar limpio, incluir a los demás y dejar que las decepciones se le quitaran de encima. Le dije:

“Siempre supe que eras un líder. ¿Recuerdas todas esas buenas charlas que solíamos tener sobre liderazgo?.

Él dijo: “Yo sí. Lo recuerdo”. Y sonrió.

Nuestros estudiantes quieren lo que el resto de nosotros queremos. Queremos ser vistos y valorados por los dones y talentos únicos que traemos a nuestras escuelas todos los días. Ninguno de nosotros quiere que le recuerden sus defectos y deficiencias.

A veces, es más fácil leer a los niños más pequeños que a los adolescentes y adultos. La forma en que muchos niños se paran frente a mí en estos pequeños encuentros deja muy claro cómo se sienten y qué necesitan. Reconocimiento. Conexión.

Pero hay adultos en nuestras escuelas que necesitan lo mismo. Reconocimiento. Conexión. Sentirse valorados por sus contribuciones únicas a nuestras comunidades escolares.

Y, sin embargo, los adultos no suelen pararse frente a nosotros en silencio, con los hombros hacia atrás, esperando ser celebrados. Muchos de ellos se apresuran en las aulas con las puertas cerradas. Muchos de ellos se esconden detrás del sarcasmo cuando te cruzas con ellos en nuestros pasillos, “¿Cómo estás?” “¡Viviendo el sueño!”.

Cuando nos preocupamos por nuestros maestros, nos preocupamos por nuestros estudiantes. Nunca subestimes el poder de una palabra amable, una nota reflexiva, una visita rápida y amable al salón de clases, un pequeño refrigerio dejado en el escritorio de alguien.

Mientras crecía, oculté mucho de mi dolor a los maestros, especialmente en la escuela secundaria. Mi padrastro no era un hombre fácil para vivir. Después de mi baile de graduación y después del baile de graduación, llegué a casa después de una noche larga y divertida sin dormir, con el cabello y el maquillaje aún arreglados, con pedrería en las orejas, y él estaba esperándome allí para decirme que mi automóvil estaba goteando un poco de aceite. nuestro camino de entrada. Exigió que saliera en este mismo segundo para quitarme el aceite con un balde y un poco de agua y jabón. Y ahí estaba yo, privada de sueño, con la cara llena de maquillaje y peinado, sobre mis manos y rodillas sollozando y restregándome para que los vecinos la vieran.

Ese es un pequeño ejemplo de muchos recuerdos dolorosos y crueles que nunca compartí con un maestro. Nunca sabrán todos esos pequeños gestos y palabras amables que ayudaron a llenar mi balde.

Nuestros estudiantes no viven en el vacío. No hay dos mundos. No hay dos vidas. Hay una vida. Hay un mundo real. Las cosas escolares impactan la vida fuera de la escuela. Las cosas de la vida impactan cosas dentro de la escuela. Es desordenado y complicado, pero puede ser hermoso.

Saber esto nos da un gran poder. Cada palabra e interacción tiene el poder de hacer crecer la esperanza en otras personas. 1.- Podemos hacer crecer un sentido de esperanza para el futuro. 2.- Podemos hacer crecer su creencia de que son capaces más allá de la medida. 3.- Podemos aumentar la sensación de bienestar de todos. Podemos recordarles a los demás que hay buenas personas en este mundo que estarán en su esquina, los apoyarán y animarán.

Los niños necesitan eso.

Los adultos necesitan eso.

Todos lo necesitamos.

Entonces, no lo pienses dos veces antes de bajar por ese tobogán en el recreo, jugar y hablar con los niños. Hazlo. Este es el trabajo. No te preocupes si la gente te juzgará por dejar de lado esa lección para conectarte con tus alumnos. Hazlo. Este es el trabajo. No te preocupes por si a alguien le gustaría esa pequeña cosa agradable que quieres hacer por ellos. ¿Y qué si es cursi?

Hazlo de todos modos. Este es el trabajo.

¿Cómo podría tomar 30 segundos esta semana para realmente ver y celebrar a alguien más? Es posible que se sorprenda de cómo tu sensación de bienestar también crecerá a través de él.

