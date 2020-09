Roberto Matosas: 9 enseñanzas de los tiempos que vivimos.

Han pasado casi 3 meses desde el inicio del confinamiento por el Covid-19 y se ha iniciado la desescalada de manera gradual y diferente por Comunidades Autónomas. La historia de la humanidad está repleta de crisis en todas las épocas y de todo tipo, ya sean financieras (Lehman Brothers, 2008). Nucleares (Chernobyl, 1986), militares (Ruanda, 1994). Desastres naturales como terremotos (Haití, 2010) o tsunamis (Sudeste asiático, 2004). Atentados (World Trade Center, 2001) o epidemias (Ébola, 2014), y así podríamos continuar por las diferentes épocas del pasado. El problema es que tenemos muy poca memoria histórica. Como se suele decir, «la historia no sirve para nada, pero el que no sabe de historia no sabe de nada». Hoy me gustaría dejar algunas enseñanzas de esta crisis que bien se podrían aplicar a otras épocas de la historia.

1. AHORRO E INGRESOS PASIVOS. Riqueza no es lo que ganas; riqueza es lo que conservas.

Si ingresas mucho, pero gastas igual (o más endeudándote) tu riqueza es cero (o negativa). El ahorro cumple su función y ‘nos salva’ cuando aparecen momentos difíciles, y existe precisamente para eso, para solventar esos periodos con soltura. El ahorro es necesario, porque siempre aparecen imprevistos: enfermedades, accidentes, dificultades, falta de cobros, o lo que sea. Como señala Warren Buffett : «No ahorres lo que te queda después de gastar; gasta lo que te quede después de ahorrar».

Además, no sólo hay que tener ahorros (que se pueden agotar si hay que tirar de ellos) sino que más inteligente es tener activos que generen ingresos pasivos (que no dependan del trabajo y la presencia física). Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo; un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Los activos te dan de comer si dejas de trabajar; los pasivos te comen si dejas de trabajar. El dinero es importante, porque en esta vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es dinero. En cierta ocasión, el cantante y actor Dharmesh Yelande, decía: «Para mí el dinero no importa mucho, aunque voy a confesar que en un momento dado sí que me importó mucho, debido probablemente a que no tenía mucho dinero».