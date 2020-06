Roberto Matosas: 7 claves de Liderazgo TCV. (tras corona virus).

En primer lugar. El mayor riesgo que podemos correr en esta triple crisis sanitaria, económica/de empleo y sanitaria es no transformar el Liderazgo. TCV se impone el “NeuroLiderazgo” en siete claves, siguiendo el modelo de Silvia Damiano, la fundadora de About My Brain.

1.-El Poder de las ideas. Hemos vivido más de 100 años de management clásico (Henry Fayol), poder de la burocracia (Max Weber) y taylorismo (el “management científico” de Frederick Taylor). Incluso los colegios se han diseñado y ejecutado como fábricas.

Sin embargo, la automatización, que hace dos años era el 29% de la actividad económica, en dos años será el 52%. Y ha llegado la Inteligencia Artificial (Sundar Pichai, CEO de Google, la considera un cambio más profundo que el fuego o la electricidad). IA que no sustituirá al talento (Andrew Ng, cofundador de Coursera). Frey y Osborne (Oxford, 2017) nos enseñaron que con la digitalización los ganadores son la creatividad, que se nutre de la curiosidad, la inteligencia emocional y la intuición.

En consecuencia. El gestor se centraba en el control y el líder en el conocimiento; el neurolíder debe centrarse en el poder de las ideas. Como directiv@, ¿fomentas las nuevas ideas o las matas?

2. La Disrupción, concepto del desaparecido Clay Christensen, que supone cambiar las reglas del juego. Desde el autoconocimiento y la empatía a la visión estratégica, la capacidad de ejecución y la coherencia. ¿Dirían de ti como líder que fomentas una cultura de innovación, una organización exponencial (que crece al menos al 25% anual), que eres pionero (como Marc Benioff, el CEO de Salesforce? No provocas la disrupción si no tienes un “lienzo” o tapiz estratégico (canvas) como proponen Osterwalder y Pygneur, o mejor uno de explotación y otro de exploración, si no concretas la Innovación de Valor (océanos azules de Kim Chan y Renée Mauborgne). Por lo tanto. La disrupción es creación, no mero discurso.

3. Foco en el cerebro. El gestor se dedica a las tareas, y de ahí el presencialismo. El/la líder, en las personas. Sin embargo, eso de “las personas son lo más importante de la compañía” es inútil. Como dice Jim Collins (Empresas que sobresalen), No es “the people”, es “the right people”.

Mientras que. El talento. La inteligencia que elige bien las metas, gestiona la información, maneja las emociones y practica las virtudes de la acción. El/la NeuroLíder genera culturas “brain-friendly”, con hábitos saludables de dirección, de relación, de cuidado (Silvia Damiano y un servidor lanzamos el libro sobre los 9 hábitos del Liderazgo Brain-Friendly en otoño).

4. Vulnerabilidad, concepto de Brenée Brown. El gestor se siente mesurado y el líder presume de valentía. El/la neurolíder se muestra vulnerable (como dice Teresa Viejo, si el líder no es humilde es un narcisista). Además. Más allá de las palabras, la vulnerabilidad se muestra en los hechos, en disponer de test de Liderazgo y de Equipo.

5. Incertidumbre. El mundo ya no es VUCA (con la U de “Uncertain”) sino megaVUCA. El/la neurolíder genera una organización con un ADN (predisposición) de PHAME: Propósito, Humanización, Aceleración de la tecnología, Mentalidad start-up y Ecosistema híbrido. Propósito: no es el teletrabajo sino “telos-trabajo” (la finalidad, el para qué). Un propósito no sólo enunciado sino vivido.

6. Feedback. El/la neurolíder es un/a líder-coach, que entrena a sus colaboradores. Lo hace mediante el “smart feedback” en las conversaciones de carrera (feedforward), midiendo los cuatro parámetros de una organización RICA en talento: el Rendimiento, la Innovación, la Colaboración y la Agilidad. Como líder, ¿conversas frecuentemente, cara a cara, con cada uno de los miembros de tu equipo sobre ello?

7. Firmeza compasiva. Se ha comprobado que los países que mejor han gestionado la pandemia están dirigidos por mujeres: Taiwan y Nueva Zelanda, Alemania, cuatro de los cinco países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega). Liderazgo Femenino, que no es biología (sexo) sino cultura (género). Claridad de ideas y empatía activa.

Finalmente. ¿Qué vamos a hacer diferentes para convertirnos en auténtic@s neurolíderes? Esa es la cuestión.

Fuente : Juan Carlos Cubeiro, Tecno Talent junio 4.2020.

