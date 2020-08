Roberto Matosas: 18 hábitos que te harán más inteligente.

Cultivar hábitos inteligentes es la clave para desbloquear tu potencial.

Ser inteligente es genial, pero no sucede de la noche a la mañana. Si desea volverse más inteligente, debe crear hábitos que prepararán su inteligencia y nutrirán su mente.

Algunas personas nacen inteligentes, pero la mayoría de las personas inteligentes realizan rituales diarios para mantener su inteligencia. Ya sea que lo hagan en el ámbito del liderazgo, los negocios, las artes o en un campo diferente, se esfuerzan y desafían a sí mismos a diario.

Aquí hay 18 hábitos que pueden ayudarlo a convertirse en su yo más inteligente:

1. Cuestiona todo. No asuma nada ni se suscriba sin pensar a la sabiduría convencional. Mantenga los ojos y la mente bien abiertos. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento, y el cuestionamiento y la curiosidad son la clave para superarlo.

2. Lea todo lo que pueda. Hace muchos años, comencé el hábito de leer un libro al día, y la riqueza de conocimiento que acumulo cada semana no tiene precio. Convierta la lectura en un hábito: lectura seria, no chismes de celebridades y listas en la web. Incluso si es solo parte de un capítulo cada día, mantén tu horario de lectura y tu intelecto se verá enriquecido.

3. Descubra lo que le motiva. Encuentre un tema que lo mantenga interesado y sumérjase en él. Es más fácil mantenerse comprometido con un tema que le resulte estimulante. Encuentre un formato que también estimule su mente, ya sea un podcast o un periódico. Alimente bien su mente con cosas que disfrutará.

4. Piense en nuevas formas de hacer cosas viejas. Ser innovador significa hacer que la creatividad sea más importante que el miedo a equivocarse. Incluso en las cosas que hace todos los días, puede ser inventivo y experimental. Cuando se arriesga, comete errores y se divierte en lugar de seguir la misma rutina. Tendrás un recordatorio diario de que la imaginación y la creatividad pueden cambiar el mundo.

5. Salga con personas que sean más inteligentes que usted. Las personas inteligentes tienen cosas interesantes de las que hablar. Saben cómo expandir su mente y alimentar su cerebro, por lo que pasar tiempo con ellos es bueno para ti en varios niveles. Búsquelos en el trabajo, en las organizaciones de servicios y socialmente.

6. Recuerde que todo experto fue una vez principiante. Cuando tienes la oportunidad de aprender algo nuevo, te vuelves más inteligente. Propóngase adquirir nuevas habilidades de manera continua y constante, porque la vida nunca dejará de enseñar si está dispuesto a aprender.

7. Tómese un tiempo para reflexionar. Todos estamos tan distraídos que es fácil pasar de una cosa a otra sin hacer una pausa para considerar lo que significa. Tómese el tiempo para hacer una pausa y reflexionar: la reflexión es una parte importante del proceso de aprendizaje.

8. Ejercita tu cuerpo. Mientras cuidas tu mente, no descuides tu cuerpo. Desarrolle disciplina para hacer lo que necesita hacer en términos de dieta, ejercicio y sueño.

9. Esfuérzate para ser más productivo. Estar ocupado y ser productivo son dos cosas diferentes. El futuro que desea es creado por lo que hace. Las personas inteligentes aprovechan al máximo la actualidad.

10. Piense en nuevas ideas todos los días. Lleve un diario para anotar ideas cuando se le ocurran. Oblíguese a ser creativo y a pensar de nuevas formas. Revise sus ideas semanalmente y edítelas sobre la marcha.

11. Haz algo que te asuste. Enfrentar tus miedos te hace más valiente, más inteligente y más capaz de resistir lo que la vida te arroja. A veces, las mayores recompensas de la vida provienen de hacer las cosas que más te asustan.

12. Reemplace la televisión con aprendizaje en línea. Dedique su tiempo de descanso a algo más productivo que las redes sociales o ver televisión en exceso. Internet está repleto de increíbles herramientas de aprendizaje. Es un pequeño hábito pero una gran ganancia si puedes nutrir tu cerebro y avanzar en tu carrera y tu vida al mismo tiempo.

13. Sea consciente de lo que está absorbiendo. Todo en lo que participa es edificante o perjudicial para su mente. Es importante silenciar la negatividad interna y externa; una vez que lo hace, comienza a desempeñar un papel en la configuración de sus mentalidades y creencias, que a su vez guían sus acciones.

14. Lea algo que normalmente no leería. Todos los días, busque en línea y en otros medios temas, intereses u otras fuentes que se desvíen de su camino habitual. Cuando lo hace, absorbe la sabiduría a la que nunca habría podido acceder de otra manera.

15. Comparte lo que sabes. Aprender algo nuevo es importante, pero compartir ese conocimiento hace que lo que ha aprendido sea útil y significativo.

16. Aplique sus nuevos conocimientos. Realmente no tiene sentido aprender algo si no te hace más inteligente o no te inspira a mejorar. Las personas más inteligentes aplican lo que saben no para convertirse en una persona de éxito, sino para convertirse en una persona de valor.

17. Mantenga un diario. Resulta que llevar un diario es una forma importante de volverse más inteligente. Se ha demostrado que tomarse unos minutos cada día para reflexionar por escrito aumenta la capacidad de su cerebro. Lo inteligente sucede cuando aprendes de tus experiencias.

18. Sé selectivo. Las personas inteligentes tienden a tener menos amigos que la persona promedio, al menos en parte porque cuanto más inteligente eres, más selectivo te vuelves. Con quién pasas tiempo refleja quién eres.

Comience a desarrollar hábitos inteligentes hoy y vea qué sucede con su forma de pensar mañana.

Fuente: POR LOLLY DASKAL , 8 DE DICIEMBRE DE 2016.

