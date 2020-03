Robert Quinn y Osos de Chicago acuerdan millonario contrato. Por cuarto año consecutivo, Robert Quinn iniciará la campaña de la NFL con un equipo diferente. De acuerdo a múltiples reportes, el caza mariscales llegó a un acuerdo de contrato con los Osos de Chicago por cinco campañas y 70 millones de dólares, 30 mdd completamente garantizados, y reforzará una de por sí fuerte defensiva.

Caracterizado por sus rápidos movimientos y fuerza para librarse de los linieros ofensivos, Quinn fue seleccionado en la primera ronda del Draft del 2011 por los Carneros de San Luis. El ala defensiva gozó de éxito inmediato y totalizó 35 capturas de mariscal en sus primeros cuatro años, por lo que su equipo le otorgó una extensión de contrato en 2014.

The #Bears are signing pass-rusher Robert Quinn to a 5-year, $70 million contract with $30 million fully guaranteed, agent Sean Kiernan from @SelectSports tells me and @TomPelissero. A new home for the former #Cowboys star after a huge year.

— Ian Rapoport (@RapSheet) March 17, 2020