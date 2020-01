Robert Kraft se pronuncia sobre el futuro de Tom Brady. Por primera vez en su larga carrera, Tom Brady se convertirá en agente libre y tendrá la oportunidad de escoger dónde jugar. Sin embargo, el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, no está listo para verlo jugar con otro uniforme.

En entrevista con Peter King, en el programa Football Morning in America, el propietario de la franquicia con la que Tom Brady dominó a la NFL en las últimas dos décadas señaló que desea que el mariscal de campo continúe en Nueva Inglaterra. Pero en caso de que no sea así, Kraft expresó su interés en que el jugador se retire.

#Patriots owner Robert Kraft to @peter_king: “Anyone who’s done that has earned the right to control his future after 20 years. And you know, my hope and prayer is number one, he play for the Patriots. Or number two, he retires.” https://t.co/eQMtnGfZCN

— Ian Rapoport (@RapSheet) January 6, 2020