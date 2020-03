Robert Kraft se despide de Tom Brady con anuncios espectaculares. Tras el sorpresivo divorcio entre Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft (propietario de la franquicia) y su familia decidieron despedir al legendario mariscal de campo con mucha clase.

La mañana de este jueves, se pudieron apreciar en la ciudad de Boston, Massachusetts, y en sus alrededores, varios anuncios espectaculares con la imagen de Brady y un mensaje de adiós por parte de la familia Kraft y de los Patriotas.

“Gracias Tom. ¡El más grande de todos los tiempos! Con amor, la familia Kraft y los Patriotas de Nueva Inglaterra”, fue el escrito dedicado por el propietario de la franquicia que seleccionó a Brady en el Draft de la NFL de 2000.

Apenas hace un par de días, Tom Brady anunció que no regresaría con Nueva Inglaterra para la temporada 2020. El pasador puso fin a una relación que duró 20 campañas y que incluyó seis victorias en el Super Bowl y nueve apariciones en total en este juego.

La noticia sorprendió al mundo de la NFL y ocasionó la tristeza entre los aficionados de los Patriotas e incluso en el dueño del equipo. En un comunicado de prensa, Kraft aseguró que era imposible de agradecer todo lo que hizo Brady para su franquicia y expresó su dolor por la partida del mariscal, a quien consideró como un hijo.

“¿Cómo es posible que resuma la profundidad de mi agradecimiento hacia Tom Brady por lo que nos ha dado en los últimos 20 años, o la tristeza que siento al conocer que se terminó? Amó a Tom como a un hijo y siempre lo haré. Él traído mucha felicidad personalmente hacía mí y a todos nuestros aficionados”, declaró Kraft.

Bucs and Tom Brady still trying to finalize contract language as of Wednesday night and those discussions will go into Thursday, per source. Contract language more challenging this off-season than any time in recent memory. No problems forseen with Bucs-Brady, but no deal yet.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) March 19, 2020