Robert Kraft paga una plana en un diario para recordar a Tom Brady. Por segunda ocasión en la semana, Robert Kraft, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, mostró su agradecimiento a Tom Brady en una forma mediática. El propietario de la franquicia que seleccionó al legendario mariscal de campo en la sexta ronda del Draft de la NFL del 2000 pagó una plana entera en el diario Tampa Bay Times para honrar a su ex jugador y pedir a los Bucaneros que cuiden de Brady.

Kraft dedicó una carta a su ex jugador y señaló la importancia del pasador para su franquicia y para toda la región de Nueva Inglaterra. Asimismo, indicó que Brady es el “más grande de todos los tiempos” y que siempre formará parte de la familia de los Patriotas.

Robert Kraft to ESPN: "Tommy initiated contact last night & came over. We had a positive, respectful discussion. It's not the way I want it to end, but I want him to do what is in his best personal interest. After 20 years with us, he has earned that right. I love him like a son"

— Mike Reiss (@MikeReiss) March 17, 2020