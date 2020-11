Robert Dante Siboldi rechaza que Cruz Azul sea el favorito al título. Cruz Azul se sacó la rifa del tigre al tener que medirse ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en los cuartos de final. Pese a que la Máquina culminó entre los cuatro primeros puestos de la tabla, Robert Dante Siboldi, entrenador, descartó que su equipo sea el favorito para obtener el título del Guard1anes 2020.

Robert Dante Siboldi no cree en fantasmas, pero tendrá que cazarlos si quiere levantar el título con Cruz Azul 👻 🏆



¿Este año por fin será el bueno? 🤔🚂 pic.twitter.com/RTyFqxWHne — AS México (@ASMexico) November 23, 2020

“Nosotros no nos sentimos favoritos para nada. Aquí los ocho que están son favoritos para salir campeones, cualquiera de los ocho son favoritos para salir campeones, están capacitados, traen buenos planteles, están entre los ocho mejores. El reglamento de competencia nos permite que cualquiera de los ocho hoy puede lograr el objetivo de salir campeones, así que el favoritismo no lo ponemos nosotros y no lo queremos cargar nosotros, no lo vamos a cargar nosotros”, declaró en conferencia de prensa.

Para Robert Dante Siboldi la serie entre Cruz Azul y Tigres será muy reñida. https://t.co/1qN0jd6pj1 — CANCHA (@canchamural) November 23, 2020

Acerca de los 23 años que tiene el club capitalino sin ganar un título de la Liga Mx, el entrenador uruguayo descartó que piense en la famosa “maldición” ligada a esto y señaló que trabajarán para que los resultados se den.

“No creo en los fantasmas. No creo en esas cosas, creo en el trabajo, creo en la dedicación, creo en la energía positiva, en cómo enfrentamos cada partido, cada rival, en que el equipo cuando juega con intensidad y juega en equipo, juego con solidaridad, con generosidad y con mucha humildad, como siempre lo hemos hecho desde que llegamos nosotros. El equipo se entrega en cada partido y da el máximo, eso es en lo que nosotros nos enfocamos, no nos enfocamos en los fantasmas, ni en las cosas que han generado tanta polémica o que ante la adversidad han tratado de denigrar a la institución, no nos enfocamos en eso; realmente estamos mirando hacia adelanta, mirando hacia enfrente, tratando de mejorar cada día”, añadió.

Tigres recibirá el jueves a Cruz Azul en el estadio Universitario en el partido de ida. La vuelta se celebrará en el estadio Azteca el domingo 29 de noviembre.

