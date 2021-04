Robert Dante Siboldi buscará el título con Tijuana. Este lunes, Robert Dante Siboldi fue anunciado como el nuevo entrenador de Tijuana, por lo que encontró una nueva oportunidad en la Liga Mx. Durante su presentación, el Flaco adelantó que tratará de no cometer los errores que ha realizó en el pasado, en referencia a la histórica eliminación que sufrió en la liguilla del Guard1anes 2020 con Cruz Azul.

“Trataré de no cometer los errores que cometí en el pasado. Estoy ante un reto muy lindo, muy bueno, para seguir creciendo en esta profesión”, dijo Siboldi esta tarde. El charrúa reveló que la directiva de los Xolos le planteó que busque el segundo título de la historia de la franquicia, en lo que estuvo de acuerdo.

El Flaco recordó su paso por Cruz Azul y dio a conocer que fue “doloroso” haberse marchado de la Máquina hace algunos meses, tras fracasar en el intento de conseguir el título del torneo pasado.

Siboldi nuevo entrenador de Xolos de Tijuana

Robert Dante Siboldi buscará el título con Tijuana y recuerda su paso por Cruz Azul

“Fue doloroso el irme, pero lo asimilé, lo digería. Viví muy fuerte la frustración, con enojo, con sentimientos de furia en ese momento, pero me levanté y seguí caminando. Me tocarán esos tropiezos seguramente, aunque espero que no ahora que llego a Xolos… Gracias a Dios y a Xolos que me ponen esta nueva posibilidad de dirigir de nuevo. Espero aprovechar la oportunidad que se nos brinda”, agregó.

Robert Dante Siboldi contará con dos oportunidades para buscar el pase al repechaje con Tijuana cuando se enfrente a Necaxa y Cruz Azul en las últimas dos jornadas del Guard1anes 2021. Los Xolos se ubican de momento en el puesto 15 de la clasificación con 16 unidades, una por detrás del último boleto de la reclasificación.

