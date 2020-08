Robben regresa del retiro y juega amistoso con Groningen.

Arjen Robben regresó al fútbol con el Groningen de Holanda después que anunció su retiro en julio de 2019.

El atacante neerlandés tuvo actividad con el club que se formó como profesional desde el 2000.

“Feliz con mis primeros minutos”. Dijo Robben.

Blij met mijn eerste minuten!💚 @fcgroningen

Happy with my first minutes!💚 @fcgroningen pic.twitter.com/GcLUlihoMD

— Arjen Robben (@ArjenRobben) August 22, 2020