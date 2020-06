Rob Manfred duda que se juegue la temporada en Grandes Ligas. Las negociaciones entre el Sindicato de Jugadores y las Grandes Ligas en torno a la temporada 2020 acabaron en malos el términos el fin de semana pasado y ante este escenario el comisionado de MLB comienza a dudar sobre si será posible disputar partidos durante este año.

En entrevista con ESPN, Rob Manfred expresó que “no está seguro” si se jugará la campaña 2020 en la Gran Carpa. El directivo señaló que la falta de diálogo con el Sindicato incrementa el riesgo de un año perdidos en Grandes Ligas. “No estoy seguro. Creo que hay un riesgo real; y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará”, mencionó Manfred.

Rob Manfred and the owners are walking back on their word…AGAIN. The fans do not deserve this. So I’ll say it one more time, tell us when and where.

