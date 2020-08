Rob Manfred descarta suspender la temporada de Grandes Ligas. Un día después de amagar con suspender la temporada de Grandes Ligas por los contagios de COVID-19, el comisionado, Rob Manfred, expresó que “no se quita” por el aumento en los casos de coronavirus y aseguró que la situación es manejable, aunque pidió a los jugadores ser más conscientes y mejorar su cuidado personal para poder continuar con las actividades.

MLB commissioner Rob Manfred believes the 2020 season can continue despite positive coronavirus tests that have led to the postponement of 17 games in 10 days. https://t.co/sJ8xlHpSMF pic.twitter.com/ImVIUJtoWt — ESPN (@espn) August 1, 2020

“Estamos jugando. Los jugadores necesitan ser mejores, pero no yo me quito de nada en general y no hay razón para quitarnos ahora. Hemos tenido que ser flexibles, pero es algo manejable”, declaró Manfred en una plática con Karl Ravech, periodista de ESPN.

Comissioner Rob Manfred tells me “We are playing. The players need to be better, but I am not a quitter in general and there is no reason to quit now. We have had to be fluid, but it is manageable.” — Karl Ravech (@karlravechespn) August 1, 2020

Este viraje en la posición del comisionado de MLB llega un día después de que informara a Tony Clark, director ejecutivo del Sindicato de Jugadores, que si los contagios continúan a la alza se podría suspender la campaña. Lo peloteros fueron informados de esta advertencia y mencionaron que era posible que el parón comenzara a partir del lunes.

Casi cuatro meses después de lo planeado, las Grandes Ligas comenzaron a disputar un calendario acortado a 60 partidos en medio de la pandemia de COVID-19 que afecta a Estados Unidos. Los resultados positivos en las pruebas de detección del virus SARS-CoV-2 no se hicieron esperar y tras la primera serie, los Marlines de Miami experimentaron un brote de este padecimiento.

BREAKING: MLB commissioner Rob Manfred told MLBPA executive director Tony Clark on Friday that if the sport doesn’t do a better job of managing the coronavirus, it could shut down for the season, sources told @JeffPassan. pic.twitter.com/lNXpbzkHZr — SportsCenter (@SportsCenter) July 31, 2020

El día de ayer, se dio a conocer que los Cardenales de San Luis tenían sus primeros dos peloteros afectados por coronavirus y este sábado se reportó que los contagios aumentaron a seis. Debido a los casos de COVID-19, la MLB suspendió toda la actividad de esta semana de Miami y Philadelphia, equipo que enfrentó a los Marlines en el inicio de la campaña. Asimismo, mantiene suspendida la serie entre Cardenales y Cerveceros.

