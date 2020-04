Rob Gronkowski sale del retiro y es movido a los Bucaneros de Tampa Bay

Rob Gronkowski sale del retiro y es cambiado a los Bucaneros de Tampa Bay. Hace un año, Rob Gronkowski sorprendía al mundo del futbol americano al anunciar su retiro de la NFL a los 29 años de edad. A pesar de que se rumoraba con un eventual regreso, el ex ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra se mantuvo firme en su decisión y se perdió toda la temporada 2019.

A poco más de 12 meses de su inesperada salida, ‘Gronk’ estaría muy cerca de regresar a los emparrillados con una nueva franquicia. De acuerdo a múltiples reportes, los Patriotas, quienes aún poseen los derechos del talentoso ala cerrada, aceptaron cambiar al histórico jugador a los Bucaneros de Tampa Bay este martes.

The Patriots and Buccaneers have been discussing a trade for retired TE Rob Gronkowski, per @AdamSchefter.

Gronkowski has one year and $10 million left on his contract. But the two sides are, and have been talking, prior to Thursday’s draft. pic.twitter.com/XZXALjXaA8

— SportsCenter (@SportsCenter) April 21, 2020