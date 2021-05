Rivero: “Es momento de concretar lo que se viene haciendo”.

El mediocampista de Cruz Azul asegura que no hay presión por vencer a Pachuca en el Estadio Azteca, el título es la prioridad.

El mediocampista de Cruz Azul Ignacio Rivero comentó que están concentrados en reafirmar el torneo que hicieron, demostrando que el liderato y la buena racha se dio en buen momento.

“Es momento de reafirmar, de concretar todo lo bueno que se viene haciendo, no creerse superiores, sí en un buen sentido, pero en un partido de futbol puede pasar cualquier cosa”, expresó.

El partido de Semifinal de Ida ante Pachuca quedó 0-0, por lo que la ventaja no es aún para nadie.

Pero tampoco sienten presión por el gol de visitante de los Tuzos que pondría en necesidad de dos goles a la Máquina.

“Presión no creo, yo y mis compañeros no tenemos presión, confiamos en lo que hacemos día a día si hubo una línea que nos trajo aquí no hay que salir de ella, presión no, en el campo vamos a dejar lo mejor y buscar conseguir el objetivo”, sentenció Nacho.

Sobre el estilo de juego con el que saldrán este sábado Nacho aclaró que están preparados tanto para atacar y mostrar goles. Así como defender si fuese necesario también analizando lo que Pachuca salga a proponer en el Estadio Azteca.

Rivero: “Es momento de concretar lo que se viene haciendo”.

“Siempre los rivales intentan proponer y hace que te defiendas, eso no quiere decir que nos metamos atrás. Nosotros sabemos cuál es nuestra idea, si estamos aquí, hicimos 41 puntos, sí el rival se mete no importa es también parte del futbol defenderte si es necesario”. Argumentó el uruguayo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.