River Plate deja plantado a Atlético Tucumán por coronavirus. Tal como lo había advertido en las últimas horas, River Plate no se presentó a su partido de la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán. Los Millonarios dejaron plantados a sus rivales; quienes permanecieron en el exterior del estadio Monumental al encontrarlo cerrado sin que nadie pudiera permitir su ingreso al inmueble.

— Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) March 14, 2020

Esta peculiar decisión se da como una protesta ante la pasividad de las autoridades del futbol Argentino de no suspender las actividades ante la propagación del coronavirus en ese país.

River Plate cumplió su advertencia. No abrió el Monumental y licenció a sus futbolistas. El rival de la Copa de Superliga, Atlético Tucumán, se presentó, pero no pudo ingresar al estadio. https://t.co/E7lZa0zl1p

Alrededor de tres horas previas al comienzo del partido, los árbitros asignados para este cotejo arribaron al estadio Monumental; sin embargo, lo encontraron cerrado y quedó asentado en el acta que no fue posible ingresar al recinto. Asimismo, directivos de Atlético Tucumán y un doctor del club arribaron solo para ser rechazados en la puerta.

#RiverPlate 🇦🇷 | El cuadro 'millonario' habría pedido suspender el partido contra el Atlético Tucumán, pero la Superliga no aceptó. Gallardo y compañia, no solo no se presentaron al partido sino que también cerraron el Monumental, lo cual les traería consecuencias

📸: @ATOficial pic.twitter.com/YAirR0IRte

— Los Palos Son Así (@lospalossonasi) March 14, 2020