Rivaldo quiere a Messi campeón de Qatar 2022.

El exseleccionado por Brasil dijo que sin la Canarinha ni Neymar, apoyará a Argentina en la Final del Mundial.

Rivaldo fue campeón con la Selección de Brasil en la Copa del Mundo de la FIFA Corea del Sur/Japón 2002, dijo que sin la Canarinha ni Neymar en la contienda por el título del Mundial Qatar 2022 apoyará a Lionel Messi y Argentina, que el martes se clasificaron a la Final tras vencer a Croacia.

En Twitter fue en doonde Rivaldo publicó: “Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta Final de Copa, así que me quedo con Argentina. No hay palabras para ti, Messi, antes merecías ser Campeón del Mundo, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo, te mereces este título”.

Fue campeón del mundo cuatro años después de haber perdido una Final en el Mundial Francia 1998. Algo similar puede ocurrir el próximo domingo cuando Leo Messi y la Albiceleste disputen la Final, luego de que en Brasil 2014 llegaran al duelo por el título pero lo perdieran contra Alemania.

Messi vive su quinto Mundial, además de que el juego del próximo domingo será el último en las Copas del Mundo, así lo afirmó tras las Semifinales y algo que había anunciado con antelación.

Já não temos o Brasil nem o Neymar nesta final de copa então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você Messi 👏🏻👏🏻👏🏻 você já merecia ser Campeão do mundo antes, mas Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo, você merece este título. pic.twitter.com/BeRyiC8J70 — RIVALDO FERREIRA (@RIVALDOOFICIAL) December 14, 2022

Argentina y Messi ganaron la Copa América el año pasado, un título internacional que también se le había negado, por lo que ahora se encuentra motivado para conseguir un objetivo similar pero a nivel mundial.

