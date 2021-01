Rivaldo critica a Barcelona por no vender a Lionel Messi. Si la nueva directiva de Barcelona no logra convencer a Lionel Messi de continuar en el club, el histórico delantero del club podrá marcharse al equipo de su preferencia completamente gratis en el verano. Ante esta posibilidad, Rivaldo, exjugador de los Culés, aseguró que fue un error no vender a la Pulga mientras se mantenía bajo contrato.

“La anterior Directiva cometió un error no vendiendo a Messi cuando aún tenía contrato. Pudieron hacer algo parecido a lo que el Real Madrid hizo con Cristiano Ronaldo cuando lo vendió y sacó unos 100 millones de euros”, declaró el exfutbolista brasileño este viernes.

Rivaldo indicó que es “doloroso” pensar en que Messi podrá dejar a los Blaugranas completamente gratis, en medio de los duros problemas financieros que enfrenta el club por la pandemia de COVID-19. “Es muy doloroso ver cómo un jugador de tantísimo talento se va a marchar del Barcelona gratis cuando el club está atravesando tantísimos problemas económicos”, añadió.

Por último Rivaldo mencionó la posibilidad de vender a Philippe Coutinho para resarcir el daño ocasionado por la crisis financiera. En este escenario, el exdelantero brasileño cree que el futuro del equipo estará en buenas manos con Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, quienes se quedarían como los hombres gol del equipo.

“Con la salida de Coutinho el Barcelona se quedaría con Dembélé y Griezmann, que pueden ayudar a garantizar el futuro. Además, Coutinho tiene un buen cartel en Inglaterra y en España no le han ido bien las cosas”, concluyó.

