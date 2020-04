Rio Ferdinand confiesa que rechazó firmar con Barcelona. Para muchos futbolistas sería un sueño compartir vestidor con Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi. Sin embargo, para Rio Ferdinand, firmar con el Barcelona que a la postre dominaría Europa no estaba en sus planes.

En una entrevista con el medio británico ‘BT Sport’, Ferdinand reconoció que en 2008 el Barcelona de Frank Rijkaard intentó ficharlo pero él se negó. Rio detalló que el acercamiento se dio tras la semifinal de ida donde Manchester United igualó sin goles ante el cuadro catalán.

“Estuve cerca, hubo alguna charla con mi agente, el Barça hizo contacto… Hablé con Rijkaard, no sobre este asunto, pero él me hizo ver sus intenciones. Fue después del partido en el que empatamos 0-0 en el Camp Nou (semifinales de Champions, el United ganaría en la vuelta y aquella edición), hablamos en el túnel de vestuarios”, apuntó Ferdinand.

Para el cotejo de vuelta, el United se impuso por la mínima a Barcelona y se colgó a la final de la Champions League. En el partido definitivo doblegó en penales al Chelsea y se consagró campeón de Europa.

“Les ganamos y fuimos campeones de Europa, ¿por qué iba a dejar el equipo campeón de Europa por uno que estaba en transición? Siempre dije que me hubiera gustado salir al extranjero y jugar y lo único que me detendría sería encontrar en casa un club con el que tuviera éxito, y me encontré en Manchester United, un gran club, y era casi imposible que me fuera de allí”, abundó Ferdinand.