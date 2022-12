Ricky Stimets, sembrado No.1 del México Mid-Amateur.

El clima frío de Monterrey fue protagonista en el segundo día de actividad.

Con rondas de 73 y 69, total de -2, el estadounidense Ricky Stimets se aseguró los honores de medallista en la primera edición del México Mid-Amateur, último evento del año en el calendario del Comité de Torneos de la Federación Mexicana de Golf, que se disputa desde este miércoles en el Club Campestre Monterrey.

El jugador originario de Boston, Massachusetts superó por dos golpes a su compatriota Ryan Terry, quien entregó tarjetas de 70 y 74 para terminar la etapa de Stroke Play con par para el campeonato.

“Tuve un buen comienzo, me puse uno abajo después de siete, hice tres putts en el ocho y me llevé mi primer bogey, pero volví a meter un buen putt en el 12 y eso me impulsó para ir hacia adelante e hice birdies al 14, 16, 17 y 18,” comentó el golfista de Worcester Country Club.

Guillermo Amerena

La mejor ronda de la semana fue registrada por Guillermo Amerena, quien con su 68 (-4) de este jueves, logró escalar 18 posiciones en el tablero para colocarse como el mejor mexicano de la competencia y convertirse en el tercer sembrado de la clasificación.

“Cuando cayeron los tres birdies dije ‘este es un buen día’, llegué a estar cinco abajo, sabía que si caía otro más me podía meter a la pelea por el primer lugar y ser el medallista. Sin embargo, dos bogeys al final me hicieron tener una ronda de 68”, mencionó el golfista del Club de Golf Cuernavaca.

Finalmente, el último competidor que logró clasificarse a la etapa de Match Play fue Miguel Senderos, quien sobrevivió a un playoff de cinco jugadores por un lugar. Después de hacer birdie en el primer hoyo, sólo él y Diego Muñoz tuvieron que jugar cuatro hoyos más para definir al ganador.

Miguel Senderos.

“Después de dos rondas desastrosas ahorita jugué bien. Lo que no hice en los 36 hoyos. Metí un birdie en 36 hoyos y ahorita cayeron dos. Estoy muy contento. Fue muy emocionante,” finalizó el golfista del Club Campestre de León.

Este viernes a partir de las 7:20 hora local se llevarán a cabo los dieciseisavos de final del México Mid-Amateur; mientras que por la tarde se jugarán los octavos de final.

