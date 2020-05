Richard Núñez asegura que firmar con América fue un error. En 2005 Cruz Azul firmó a una de las bombas del mercado: Richard Núñez. Procedente del Atlético de Madrid, el charrúa debutó con el pie derecho en el balompié nacional: marcó cuatro pirulos ante Tecos.

Pese a su gran estreno, no contó la confianza del timonel cementero y salió a préstamo a Pachuca. Regresó a Cruz Azul en 2006 pero no logró consolidarse como referente de la Máquina. Para el 2008, el América apareció en su camino.

En entrevista con Fox Sports, Núñez reveló que firmar con América fue una ‘decisión errada’.

“En ese momento iba a haber un recambio, entonces busqué otras opciones. Les comenté a los directivos que estaba esa posibilidad, pero fue una decisión apurada y errada. No lo disfruté porque no estaba siendo yo. Nunca rendí lo que esperaban, asumo la responsabilidad”, confesó Richard Núñez.

"EN AMÉRICA NO DISFRUTÉ EL FUTBOL, NO ERA YO, NUNCA ME SENTÍ EN LA COMODIDAD DE UN PLANTEL" #LUPenCasa Richard Núñez explicó su salida de La Noria y su etapa con las Águilas

"TODOS ME PREGUNTAN POR QUÉ ME FUI DE CRUZ AZUL, PERO NADIE ME PREGUNTA SI ME QUERÍAN EN CRUZ AZUL" pic.twitter.com/Y7cLIkwEhT

