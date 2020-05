Ricciardo sustituirá a Carlos Sainz en McLaren.

La escudería McLaren de Fórmula Uno ha anunciado este jueves el fichaje del australiano Daniel Ricciardo, actualmente en las filas de Renault y que sustituirá al español Carlos Sainz en 2021.

Ricciardo, nacido hace 30 años en Perth, ficha por varios años y será el compañero del británico Lando Norris, de 20 y que en 2020 cumple su segundo año con McLaren.

Se espera que Sainz pase a las filas de Ferrari. El madrileño dejará el equipo al final de la temporada 2020 después de dos años.

Para Zak Brown, consejero delegado de McLaren Racing, “fichar a Daniel es otro paso adelante” en su “plan a largo plazo y traerá una nueva y emocionante dimensión al equipo, junto con Lando”. “Es una buena noticia para nuestro equipo, nuestros socios y, por supuesto, nuestros seguidores”, agrega.

“También quiero rendir homenaje a Carlos por el excelente trabajo que ha estado haciendo para McLaren en ayudar a nuestro plan de recuperación del rendimiento”.

“Es un verdadero jugador de equipo y le deseamos lo mejor para su futuro más allá de McLaren”, precisa Brown.

El propio Ricciardo se ha mostrado agradecido en las redes sociales a Renault. “Estoy muy agradecido por mi tiempo con Renault y la forma en que fui aceptado en el equipo”.

“Pero no hemos terminado y no estoy deseando volver a correr este año. Mi próximo capítulo no ha llegado aún, así que terminemos este con fuerza. Merci”. Afirma el australiano, que llegó a la marca procedente de Red Bull.

Andreas Seidl, director del equipo McLaren F1, comenta en una nota de prensa: “Daniel es un ganador de carreras probado y su experiencia, compromiso y energía serán una valiosa adición a McLaren y a nuestra misión de volver al frente del campo.

Con Daniel y Lando como compañeros de equipo, creo que tenemos dos corredores que continuarán entusiasmando a nuestros fans y ayudando al equipo a crecer”.

“Carlos es un verdadero profesional, un placer trabajar con él y seguiremos disfrutando de las carreras con él este año. Todos le deseamos buena suerte para la próxima etapa de su carrera cuando deje McLaren”, añade Seidl.

