Ricardo Pepi generó polémica en redes sociales.

El futbolista mexicoamericano que juega con Estados Unidos, dio polémico like en Twitter.

El delantero de los Estados Unidos, Ricardo Pepi, quien aseguró ser mexicano , incendió las redes sociales al dar like a un post racista contra los mexicanos. Al percatarse del ruido que generó, el mexicoamericano decidió borrar su reacción.

“Hechos. Esos monos mexicanos no pueden admitir que no tienen talento”, señaló el usuario Byan D en su post de Twitter, lo cual, generó indignación entre los diferentes comentarios, pero más aún la reacción de Pepi.

Fue otro usuario el que se percató del “me gusta” que Ricardo Pepi dio a la publicación, y lo puso en un mensaje con pantallazos para que la gente viera, ya que el jugador del Augsburg de la Bundesliga alemana decidió borrarlo.

Siboldi nuevo entrenador del Al Ahli de Arabia Saudita

Haas rescide contrato con el piloto ruso Nikita Mazepin

Personas que se dieron cuenta de este hecho de inmediato tomaron captura de pantalla o videos de esto y lo empezaron a compartir. El usuario borró el comentario, pero evidencia quedó tomada.

Pepi no emitió comentario alguno sobre su error, no hubo mensaje de disculpas o que negara el like a dicho post, sólo eliminó su reacción y prosiguió como si nada hubiera sucedido. Los aficionados mexicanos desataron su furia en Twitter.

Cabe resaltar que Pepi fue buscado por ‘Tata’ Martino para ser parte del Tri rumbo a Qatar 2022. Pero el futbolista prefirió a la selección estadounidense, incluso fue titular en la victoria contra México y ya marcó goles en la eliminatoria.

Ricardo Pepi generó polémica en redes sociales.

Ricardo Pepi, quien juega en Alemania, declaró en noviembre que elegir a Estados Unidos sobre la Selección Mexicana fue la “mejor decisión”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen