Ricardo Pepi explica sus motivos para rechazar a la Selección Mexicana

El jugador mexicoamericano Ricardo Pepi dio a conocer sus motivos para rechazar a la Selección Mexicana y jugar con su similar de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el delantero explicó el motivo para acudir al llamado de la selección estadounidense para la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

“Crecí con mi herencia mexicana y amo todo acerca de la cultura, la gente, la comida y estoy muy orgulloso de ser mexicoamericano. Nací y crecí en USA. Este país me ha dado a mí y a mi familia un hogar y las posibilidades para poder lograr mis sueños. Me ha apoyado y me ha enseñado que cuando trabajas duro, serás recompensado”, apuntó Pepi en el mensaje.

El futbolista de 18 años indicó que está orgulloso de representar a Estados Unidos, por lo que, concluyó su mensaje enviando un mensaje a los aficionados de este combinado.

Te puede interesar:

“Estoy muy orgulloso de haber sido llamado con la USMNT para las Eliminatorias de la Copa del Mundo 2022. Esto significa el mundo para mi. Daré todo de mi para ustedes. Gracias y no puedo esperar para verlos en Nashville!”, agregó.

El delantero, que apenas tiene la mayoría de edad en suelo mexicano, enfatizó que pese a que representará al combinado estadounidense, siempre ha sido de su agrado la cultura y comida mexicana, por lo que se siente orgulloso de ser mexicoamericano.

Cabe señalar que, Ricardo Pepi fue uno de los protagonistas en el Juego de las Estrellas, luego de marcar el gol de la victoria en la tanda de penales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.