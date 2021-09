Ricardo Peláez revela que Antonio Mohamed es opción para Chivas. Ricardo Peláez reculó unas horas después de asegurar que Chivas buscaría un entrenador joven y con ideas frescas, solo para dejar entrever que analizan a viejos conocidos del balompié mexicano. En entrevista con TUDN, el director deportivo de Guadalajara confesó que Antonio Mohamed lleva ventaja para convertirse en el nuevo director técnico del club, solo porque ambos han trabajado juntos en el pasado.

¿Mohamed? ¿Almeyda?🧐



Ricardo Peláez habla de las opciones que tiene @Chivas como DT para el "Rebaño Sagrado". pic.twitter.com/haLi5uXq5A — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) September 21, 2021

“Sí y he leído varios nombres que han tirado [en la prensa], el nombre de [Diego] Alonso, pero no he hablado con nadie. Lo conozco, [Mohamed] es un técnico que lleva una ventaja porque lo conozco pero de ahí en más no hay nadie. No ha habido comunicación con nadie”, dijo Peláez.

💥💥Ricardo Peláez platicó con @adelarosa sobre el futuro de @Chivas



¿Mohamed tiene ventaja?



🗣️"Es un técnico que lleva ventaja porque lo conozco pero no he hablado con nadie"



Lo tenemos en @Lineade4TUDN 📺 pic.twitter.com/DqBMtV3qoi — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 21, 2021

Sobre el trabajo de Víctor Manuel Vucetich, quien fue despedido el domingo, el director deportivo del Rebaño Sagrado aseguró que el Rey Midas se equivocó al decir que es una desventaja jugar solo con mexicanos en el equipo.

“¿Cómo puedes decir que es una desventaja? Él toma este reto al asumirlo, me parece que lo está aceptando. Quizá un poquito desafortunada [la declaración], pero todo eso me habla de que Víctor es un tipo comprometido. Él trabajó en Selección Nacional, se me hizo injusto por el proceso que tuvo muy corto en selección. No es una pregunta para mí, pero creo que el entorno se fue modificando a raíz de ello, puede ser, no lo sé”, añadió.

¡Leaño, dirigirá el #ClásicoNacional!#LigaMX | Ricardo Peláez confirma que Marcelo Michel Leaño, será el entrenador interino de #Chivas



El directivo, señaló que existe un plan "B" y negó que ya haya arreglo con otro técnico (Mohamed, Lozano o Almeyda) pic.twitter.com/47EsUEglX9 — DeportivaMichoacán (@DeportivaMich) September 20, 2021

Ricardo Peláez anunció el lunes que Marcelo Michel Leaño dirigirá a Chivas de manera interina en lo que se define al próximo entrenador del equipo. Leaño estará en el banquillo de Guadalajara para el vital juego del sábado ante América.

