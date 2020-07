Ricardo Peláez niega haber insultado a árbitro de la Copa por México. Después de que circularan imágenes de Ricardo Peláez, directivo de Chivas, en las que se aprecia que reclama airadamente al árbitro de la final de la Copa por México, el exjugador reveló que en ningún momento insultó al nazareno, pero confirmó que recriminó que marcara un penal de último segundo que anotó Cruz Azul para vencer al Rebaño Sagrado.

Ricardo Peláez molestó por el arbitraje de la final. Que opinan, fue o no penal? #LaPorraDeMexico #PanchoVillasArmy Click ➡️ https://t.co/rKiw039HSS — Pancho Villa's Army™️ (@VillasArmy) July 21, 2020

“Pienso que no era penalti. A lo mejor la gente se va un poquito por lo que ve en la prensa. Nosotros estábamos en un palco, marcan un penalti, lo cobran muy bien, vamos bajando la escalera para salir del estadio al vestidor y se da el diálogo con el árbitro, respetuoso, no hubo insultos, estábamos cuestionándole porque inventar un penalti que no es… Ambos estaban saltando”, expresó el dirigente de Guadalajara en entrevista con TUDN.

|🔥| Al final del partido Ricardo Peláez fue a reclamarle al árbitro. Terminó caliente el juego en el Olímpico Universitario. #CopaPorMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/pQLHM6BwLr — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) July 20, 2020

Una vez que concluyó el encuentro, Peláez descendió desde la tribuna del estadio de Ciudad Universitaria y estalló contra Óscar Macías, árbitro del juego entre Chivas y Cruz Azul. “¿Para qué inventas un penal? ¿De dónde lo sacaste? ¡Ni lo viste!”, expresó Ricardo al caminar cerca del nazareno.

Previamente, tras la marcación del penal, desde las gradas de CU se escucharon insultos y protestas del lado de los Rojiblancos. “¡Imbécil!”, “Rata de mierda” o “Nunca es penal”, fueron los gritos captados durante la final de la Copa por México.

😡 Terminó caliente… Un furioso Ricardo Peláez esperó al árbitro central para reclamarle el penal marcado al minuto 90 “¿Por qué lo inventas? ¿De dónde lo sacaste? Ni lo viste”#Chivas | #VolverteAVer | #CopaGNPPorMexico pic.twitter.com/7q01ECLwO0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 20, 2020

Cerca de la conclusión del juego, Macías marcó una falta dentro del área de Chivas en una acción entre Gilberto Sepúlveda y Luis Romo. Jonathan Rodríguez fue el encargado de cobrar el penal y anotar el 2-1 definitivo en favor de los Cementeros, quienes se coronaron en el certamen de pretemporada organizado por la Liga Mx.

