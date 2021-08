Ricardo Peláez insinúa la posibilidad de que Vucetich salga de Chivas. Ricardo Peláez dio la cara después de la goleada sufrida por Chivas el miércoles ante León y aseguró a toda la afición del equipo que se siente muy dolido por el paso del equipo en el inicio del Apertura 2021.

Ricardo Peláez da la cara, asegura que se ajustarán las cosas que se tengan que ajustar en su momento, afirma que en el club siempre están atentos a su afición y en el equipo están igualmente dolidos por el arranque de torneo.@futpicante https://t.co/rM2iXwn2sC — León Lecanda (@Leonlec) August 19, 2021

“Quise grabar este video para darles la cara después de la derrota de anoche en casa, soy el principal responsable de este proyecto y es justo y necesario aparecer para decirles que nosotros, al igual que todos ustedes también estamos muy dolidos por el arranque de este torneo”, dijo el director deportivo de Guadalajara en un video subido en redes sociales.

Peláez dejó abierta la posibilidad de que haya un cambio en la dirección técnica del Rebaño Sagrado debido a que no observa un progreso en el ámbito deportivo.

Ricardo Peláez insinúa la posibilidad de que Vucetich salga de Chivas; explica por qué sale a defender su proyecto

“Tenemos buen plantel, pero no equipo, que es distinto. El cuerpo técnico está haciendo su parte pero es claro que no nos está alcanzando. Yo estoy haciendo mi parte que es analizar y evaluar y llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar”, añadió.

"Estoy apenado. El cuerpo técnico está haciendo su parte, pero es claro que no nos está alcanzando.Estoy convencido que este plantel tiene calidad suficiente para ser competitivo en el torneo" pic.twitter.com/mS9oAtufQ7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 19, 2021

Finalmente, Ricardo Peláez explicó que siempre está dispuesto a salir a dar explicaciones, sin embargo, mencionó el motivo por el que no lo hace frecuentemente. “Quiero decirle a la afición de Chivas que aquí estoy siempre para dar la cara. Es complicado darle gusto a todos, si salgo a dar explicaciones se me tacha de protagonista y cuando trato de aparecer menos, creen que me escondo”.

