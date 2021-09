Ricardo Peláez descarta el regreso de Matías Almeyda a Chivas. Ricardo Peláez descartó que Chivas vaya a contratar a Matías Almeyda como sucesor de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo del club y señaló que apostarán por un entrenador joven y de ideas frescas, sin mencionar los posibles candidatos para este puesto.

Según el perfil que describe Ricardo Peláez:



"Un técnico más joven que no necesariamente tenga muchos títulos, con dos características principales: potenciar a los jóvenes y que apueste por la dinámica, velocidad y explosividad".



El próximo técnico de Chivas es Jimmy Lozano — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) September 20, 2021

“Buscaremos un DT más joven que no necesariamente tenga muchos títulos, con dos características principales: potenciar a los jóvenes y que su forma de juego apueste más por la dinámica, velocidad y explosividad… Tal vez por joven no me refiero tanto a edad, pero sí alguien con ideas frescas que pueda potenciar a todos nuestros jóvenes”, dijo el director deportivo de Guadalajara en conferencia de prensa.

Ricardo Peláez revela el perfil y cualidades que podría tener el nuevo entrenador de Chivas 🐐🔴⚪ pic.twitter.com/D8GAj2fsgL — Los Líderes (@_los_lideres) September 20, 2021

Asimismo, dio a conocer que el Rebaño Sagrado apostará por Michel Leaño como entrenador interino, en lo que se decantan por un director técnico para el resto del Apertura 2021.

En otra parte, Peláez no se animó a llamar un “fracaso” al periodo de Vucetich con el equipo y aseguró que él es corresponsable de los malos resultados de los Rojiblancos en torneo.

Con todo respeto para Amaury Vergara y para Ricardo Peláez, pero poner a Marcelo Michel Leaño como tu “entrenador interino” ++con derechos a más++ es una decisión de “equipo chico”. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 20, 2021

“Hay que evaluar si en realidad es un fracaso lo de Vucetich porque dejó cosas buenas. Todos tenemos responsabilidad, yo asumo lo que me toca en esta deuda con la afición. Como director deportivo me toca asumirlo, pero les digo que estamos trabajando todos los días para compensarlos. Creo que nos hemos acercado un poquito más al éxito calificando a fases finales”, agregó.

🚨OBJETIVO: GANAR EL CLÁSICO 🚨



"Hoy nos va a acompañar en la tarde (Amaury) y la obligación es ganar. Tenemos que ir cumpliendo objetivos, clasificar, generar buen entorno, darles las herramientas necesarias y nuestro presidente siempre está al pendiente": Ricardo Peláez pic.twitter.com/TnWee6XkuM — León Iturbide (@Leon_Iturbide) September 20, 2021

Chivas enfrentará el sábado a América, en una edición del Clásico Nacional, y lo hará con Leaño como director técnico del club.

