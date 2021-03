Ricardo Peláez asegura que no renunciará a Chivas. Tras la goliza que recibieron las Chivas el domingo por la noche ante América, Ricardo Peláez y Víctor Manuel Vucetich dieron la cara, en medio de una ola de críticas por parte de la prensa y de los aficionados del equipo. El director deportivo aseguró que su renuncia siempre está en la mesa de Amaury Vergara, dueño de Guadalajara, sin embargo, descartó dimitir a su cargo en este momento.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO!🔴🔵



Ricardo Peláez y Víctor Vucetich piden disculpas a las afición por la derrota de ayer vs América. pic.twitter.com/cnjBT9RISN — Analistas (@_Analistas) March 15, 2021

“Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara, él lo sabe y con eso me basta. Yo no me voy a quedar aquí para esperar un finiquito y pagaría por levantar un trofeo, mi renuncia está permanentemente en la mesa de Amaury Vergara y él puede accionar cuando lo requiera… no voy a tirar la toalla”, declaró Peláez este lunes.

🚨ÚLTIMA HORA🚨



Aunque sigue trabajando en el proyecto de Chivas, ¡la RENUNCIA de Ricardo Peláez está siempre en la mesa de Vergara! 🔥🐐🇦🇹https://t.co/fVHz5dRrae pic.twitter.com/W3pJWuCgiw — MedioTiempo (@mediotiempo) March 15, 2021

El polémico directivo del Rebaño Sagrado pidió una disculpa a los aficionados del Rebaño Sagrado por la exhibición que dieron ante América, al señalar que no fue “digna” de los seguidores del club tapatío.

“Este mensaje es para la afición. Estamos avergonzados por la actuación en el Clásico y que hemos tenido en el torneo. No hemos estado ni cerca de dar el espectáculo y resultados que la gente demanda de Chivas. Esta conferencia es para dar la cara. Aún queda parte del torneo y trataremos de cumplir con la demanda de la afición. Lo de ayer no es digno para la afición de Chivas”, agregó.

Ricardo Peláez sigue en @Chivas



Falsa la información sobre su renuncia — Miguel Gurwitz (@Miguel_Gurwitz) March 15, 2021

Por último, señaló que el día que deje a la institución “no cobrará un centavo” de su finiquito, mientras reiteró que no presentará su renuncia. “El día que me tenga que ir, me voy a ir sin cobrar un centavo. No voy a tirar la toalla. Se logró un avance y tenemos que seguir avanzando, no nos ha salido, pero queda torneo, denos un poquito de chance”, concluyó.

